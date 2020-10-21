Netflix Türkiye 14 yeni projeyi duyurdu! 50m2, Fatma'dan ilk görüntüler...

Online dizi ve film platformu Netflix, orijinal dizileri, fimleri yayınlanmaya devam ediyor. Netflix, heyecan verici yeni projelerini, önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak 14 yapımı duyurdu....