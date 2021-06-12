Decathlon'dan Kullanmadığınız Spor Ürünlerine "İkinci Şans!"

Kullanmadığınız spor ürünlerinizi, hangi marka olursa olsun, Decathlon 2. Şans mobil uygulaması üzerinden başka bir sporsevere satıp yeniden kullanıma kazandırabilirsiniz!