Decathlon'dan Kullanmadığınız Spor Ürünlerine "İkinci Şans!"

çöpe atıyor, artık kullanmadığımız ancak başkası tarafından kullanılabilecek ürünlerin dolaplarda eskimesine izin veriyoruz. Sporcu olmanın, çevreye karşı duyarlı olmayı beraberinde getirdiği düşüncesinden ilham alan Decathlon, 'Doğa olmadan spor olmaz' diyerek, markadan bağımsız, artık kullanılmayan spor ürünlerine ikinci bir şans tanıyan 2. Şans uygulamasını hayata geçirdi.
Türkiye'de 40 mağazasıyla hizmet veren, Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon sürdürülebilirlikle ilgili projelerine hızla devam ediyor. Decathlon'un yeni hayata geçirdiği, çevre ve bütçe dostu 2. Şans uygulamasının amacı daha az tüketmek, tekrar kullanmak, tüketime kazandırmak! Döngüsel ekonomiye değerli bir katkı sağlamayı hedefleyen bu uygulama, ikinci el her marka spor ürününü al-sat imkanı sunuyor. Decathlon marka olsun veya olmasın, kullanmadığınız her spor ürününü Decathlon 2. şans mobil uygulaması üzerinden başka bir sporsevere satabiliyor, yeniden kullanıma kazandırabiliyorsunuz! Böylelikle evlerimizin bir köşesinde biriken, artık kullanmadığımız ürünleri atmak yerine tekrar kullanılabilmesini sağlamak ve yalnızca ihtiyacımız kadar tüketmek mümkün!
B'twin marka çocuk bisikletlerinizi de yeniden kullanıma kazandırabilirsiniz!
Ömür boyu garantili B'twin bisikletler, çocuğunuza artık küçük geliyor olsa da başka bir çocuk tarafından kullanılabilir. Küçülen çocuk bisikletlerini Decathlon sizden satın alıyor, yeniden kullanıma kazandırıyor!
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