Deep Fake Hizmeti Deep Nostalgia, Artık Çok Daha Fazlasını da Yapabiliyor

Şubat ayında rahatsız edici derecede gerçekçi animasyonlara dönüştürülen nostaljik fotoğraflarla internette fırtına gibi esmeye başlayan MyHeritage, Derin Nostalji (Deep Nostalgia) hizmeti için yeni animasyonlar yayınladı. Yapay zeka kullanarak sabit fotoğraflardaki insanların kafalarını hareket ettirebilen, göz kırpmalarını ve kafalarını çevirmelerini sağlayan teknoloji, şimdi artık fotoğraftaki kişilerin dans etmelerini, onaylamak için kafalarını sallamalarını ve öpücük göndermelerini de sağlıyor. Tüm bunları MyHeritage web sitesinde veya Deep Nostalgia uygulamasında gerçekleştirmek mümkün.
Deep Nostalgia hizmete girdiğinden beri beş milyon kullanıcı yaklaşık 72 milyon animasyon oluşturdu. Programın yeni özelliklerini aşağıdaki YouTube videosunda izleyebilirsiniz:
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