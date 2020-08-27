Değerini En Çok Koruyan Telefonlar Hangileri?

Satış değerini en çok koruyan telefonun iPhone olduğu sizi şaşırtmayabilir, peki Apple'ın ardından hangi telefonlar, zamana karşı değerini korumayı başarıyor?

Değerini En Çok Koruyan Telefonlar Yeni iPhone'lar

Cep telefonlarının bir veya iki senede bir yenilenmesi gerektiği yılların geride kaldığı söylenebilir. Yine de en son teknolojilere sahip olmak için telefonunuzu sıkça yeniliyorsanız, markaların yeniden satılabilirlik değerine göz atmak isteyebilirsiniz.

MusicMagpie'nin kendi müşterilerine yaptığı satışlar üzerinde yaptığı araştırma, sürpriz olmasa da en yavaş değer kaybeden telefonların Apple iPhone'lar olduğunu söyledi. Araştırmaya göre iPhone'lar bir sene sonrasında ortalama yüzde 43, iki sene sonrasında yüzde 61 değer kaybediyor. İkinci sırada bulunan Samsung'un telefonları ise 12 ay sonra yüzde 64 değer kaybediyor ve iki senede bu oran yüzde 76'ya ulaşıyor. OnePlus'ın telefonları bir sene sonra ortalama yüzde 64, iki sene sonra yüzde 67 değer kaybederken Google'ın telefonları, bir senede yüzde 67, iki senede ise yüzde 79 değer kaybediyor.

Son olarak Huawei'nin telefonlarının bir sene içerisinde yüzde 74, iki senede ise yüzde 88 değer kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Rapora göre iPhone 11'i piyasaya sürüldükten bir yıl sonra, ödediğinizin sadece yüzde 32 daha azına satmanız mümkün. Rapor, yeni bir iPhone çıktığında eski iPhone'ların ilk üç ayda yüzde 11 değer kaybettiğini söylüyor.

Kendi telefonunuzun ne kadar değer kaybettiğini merak ediyorsanız, MusicMagpie'nin raporuna buradan ulaşabilir ve kontrol edebilirsiniz.

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