Deprem Anında ve Sonrasında İşe Yarayacak 6 Faydalı Uygulama

İzmir'de yaşanan son deprem, bize bir kez daha deprem gerçeğini ve depremle yaşamaya alışmamız gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda, depreme karşı halen ne kadar hazırlıksız olduğumuzu da yüzümüze vurdu. Tüm uyarılara rağmen pek çoğumuzun halen bir deprem çantası yok. Çoğumuz, eşyalarımızı halen sabitlemek için bir adım atmış değiliz. Kısacası, deprem yokmuş gibi davranmaya devam ediyoruz; ta ki deprem bizi vurana kadar...
Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapmamız gereken çok şey var. Cep telefonlarımızın hayatımızın her alanına girdiği günümüzde, onlardan da deprem için yardım almak mümkün. Bunun için önce kısa bir ön çalışma yapmalı ve uygun uygulamaları cihazınıza kurmalısınız.
Bu yazımızda sizlere, başlangıç için gerekli olduğunu düşündüğümüz 6 uygulamadan bahsedeceğiz. Tabii ki uygulama mağazalarında çok farklı alternatifler de bulmanız mümkün.
Güvendeyim
AKUT tarafından yayınlanan uygulama, bir afet durumunda yakınlarınıza güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlıyor. Uygulama ile, sadece tek bir butona basarak ve SMS üzerinden konumunuzu diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Böylece, hem ülkemizde afet anlarında cep telefonu ve internet şebekelerinde oluşan sorunlarla boğuşmak zorunda kalmayacak, hem de yoğunluğu azlatarak yaşanabilecek çökmeleri engellemeye katkıda bulunacaksınız.
Bridgefy
Yine afet anında yaşanabilecek şebeke çökmelerinden etkilenmemenizi sağlayacak bir uygulama... Bridgefy, mesaj göndermek için telefonunuzun Bluetooth özelliğnden yararlanyor. Başka bir deyişle, yollayacağınız mesajlar Bluetooth üzerinden iletiliyor. Tabii ki uygulamanın işe yarayabilmesi için, diğer kullanıcılarda da kurulu olması gerekiyor. Böyle bir durumda, uygulamanın kurulu olduğu uygulamalar birer baz istasyonu gibi de kullanılabiliyor ve Bluetooth'un kısıtlı menzili artmış oluyor.
112 Acil Yardım Butonu
112 Acil Yardım Butonu uygulaması, TC Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Uygulamanın amacı çok basit: Acil müdahale gerektiren bir durumda yapmanız gereken tek şey, uygulamayı açıp 112 ARA düğmesine dokunmak. Uygulama konumunuzu gerekli yerlere iletecek ve kısa zaman içinde müdahale edilmesini sağlayacak.
Gerçek Düdük / Emergency Whistle
Bir afet anında, özellikle de deprem sonrasında en önemli şeylerden biri, bir düdüğe sahip olmak. Her şeyin cep telefonuna girdiği günümüzde, düdüğün de telefona girmesine şaşırmamak lazım. Uygulama mağazalarında pek çok düdük uygulaması alternatifi bulmanız mümkün. Bizim önerilerimiz ise, Android için Gerçek Düdük, iOS için Emergency Whistle.
Deprem Bilgi Sistemi 3.0
Deprem Bilgi Sistemi, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bir mobil uygulama. Uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, Türkiye'nin deprem tarihinin verilerine ulaşma imkanı sağlamak. Uygulama aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletme imkanı da sunuyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün hale geliyor.
e-Devlet
Ülkemizde artık, pek çok işi e-Devler uygulaması içerisinden yapabiliyoruz. Bu kadar fazla seçenek arasında, depremde bize yardımcı olacak bir seçenek de var. E-Devlet'e giriş yaparak, size en yakın toplanma noktasını öğrenmeniz mümkün.
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