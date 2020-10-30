Deprem sonrası AFAD'dan önemli 2 uyarı!

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan iki önemli uyarı geldi.

Deprem sonrası AFAD'dan önemli 2 uyarı!

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD'dan iki önemli uyarı geldi.

"İletişimin Kesilmemesi İçin SMS ve İnternet Tabanlı Uygulamaları Kullanın"

AFAD, "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" dedi.

"Hasarlı Yapılara Girmeyin"

AFAD, bir diğer mesajında ise "ÖNEMLİ! İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. " dedi. 

"Özel Araçlarınızla Trafiğe Çıkmayın"

Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın.

afad

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

TCL 10 Plus uzun kullanım testi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Ekim 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve tablet sürprizi
30 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV imkanı
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
Bugatti Boldie: Otomobil Üreticisinin İsterse Neler Yapabileceğinin Kanıtı
Deprem sonrası AFAD'dan önemli 2 uyarı!
Microsoft'tan, Internet Explorer'ı Öldürmek İçin Yeni Çare
Dünya'yı Korkutan Bir İlk: Arktik Deniz Buzunun Bir Kısmı Halen Donmadı

 

 