Deprem sonrası AFAD'dan önemli 2 uyarı!

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD'dan iki önemli uyarı geldi.
"İletişimin Kesilmemesi İçin SMS ve İnternet Tabanlı Uygulamaları Kullanın"
AFAD, "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" dedi.
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin. pic.twitter.com/gtjCjgJBVZ— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
"Hasarlı Yapılara Girmeyin"
AFAD, bir diğer mesajında ise "ÖNEMLİ! İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. " dedi.
ÖNEMLİ!
İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. pic.twitter.com/0XZf3ddhD8— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
"Özel Araçlarınızla Trafiğe Çıkmayın"
Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın.
Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır.
Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. pic.twitter.com/rpThDXaZVA— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın