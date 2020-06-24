Dev Bataryalı Samsung Galaxy M31s Özellikleri Tamamen Ortaya Çıktı

Samsung'un gelecek telefonlarından Galaxy M31s sızdı. İşte 6.000 mAh kapasiteli dev bataryası ile uzun pil ömrü vadeden Galaxy M31s özellikleri.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy M31s Sızdı! İşte Özellikleri!

Samsung'un genişleyen M serisi modellerinden biri olacak olan Galaxy M31s, daha önce çeşitli kaynaklarca doğrulanmıştı. O dönem sadece 128 GB kapasitesinde bir model olacağı bilinen Galaxy M31s hakkında için şimdi ise daha fazla bilgi gün ışığına çıktı.

Galaxy M31s için TUV Rheinland'tan alınan sertifika sızmış durumda. Bu sertifika ile EB-BM317ABY kod adıyla anılan telefonda kullanılacak batarya özellikleri görünebiliyor. Buna göre Galaxy M31s'te tam 6000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak. Böylece uzun pil ömrü sağlayan telefonlardan biri olacak olan Galaxy M31s, 15W hızlı şarj desteği de gösterecek.

Galaxy M31s için bilinenler sadece bununla sınırlı değil. Telefonun teknik kadrouna ilişkin daha pek çok detay biliniyor. Bunlara göre Galaxy M31s'te Exynos 9611 işlemci bulunacak ve 6 GB RAM yer alacak. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan Galaxy M31s'de ana kameranın da 64 MP ölçüsünde olacağı söyleniyor.

Peki, Galaxy M31s ne zaman tanıtılacak ve piyasaya çıkacak? Söylentilere göre Galaxy M31s'lerin ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımının akabinde de hızlıca piyasaya çıkacaktır.

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