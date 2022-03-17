Devlet Başkanı Zelenskiy'den Ukrayna İçin Çok Önemli Bir Kripto Para Kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, kripto para birimlerini ülkede yasallaştıracak önemli bir kanunu imzaladı.

  • Levent Öztürk
Ukrayna'da kripto para birimleri yasallaşıyor...

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