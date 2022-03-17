Tesla, Yazılımını Eleştiren Çalışanını Apar Topar Kapının Önüne Koydu!

Tesla'nın, "Tam Otonom Sürüş" yazılımının beta sürümünü test etmek için ödeme yapan müşterilerle karmaşık bir ilişkisi var. Çoğu zaman bu kişiler, şirketin hünerlerini tanıtmaya ve yeni sürücü destek özelliklerini sergilemeye hevesli, sıkı hayranlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine de bazen, Tesla'nın yazılımının hatalarını eleştiren videolara rastlayabiliyoruz.
Eleştiri videosunu paylaşan kişi Tesla için çalıştığında işler daha da karmaşıklaşıyor. YouTube kanalı AI Addict'te şirketin FSD Beta yazılımını inceleyen bir Tesla çalışanı olan John Bernal, Tesla'nın bir dubaya çarptığını gösteren videosunu yayınladıktan sonra geçtiğimiz ay şirket tarafından kovulduğunu açıkladı.
CNBC tarafından bildirilene göre Bernal, görevden alınmadan önce yöneticileri tarafından sözlü olarak "Tesla politikasını çiğnediği" ve YouTube kanalının bir "çıkar çatışması" olduğu konusunda uyardığını söylüyor. Bernal, Mart 2021'de FSD beta yazılımını kullanırken yayalar ve bisikletlilerle bir dizi yakın görüşmeyi gösteren bir video yayınladıktan sonra daha önce yöneticiler tarafından kendisine ulaşıldığını söyledi. Video 250.000'den fazla kez izlendi ve Twitter gibi sosyal ağlarda yaygın olarak paylaşıldı.
Bernal, konu hakkında "Otomatik Pilot ekibimden bir yönetici, gelecekte FSD Beta'yı içeren herhangi bir olumsuz veya kritik içerik yayınlamaktan beni caydırmaya çalıştı. Benimle bir video konferans yaptılar ama hiçbir şeyi yazılı olarak vermediler" diyor.
CNBC, Tesla'nın çalışanlara yönelik sosyal medya politikasının şirket ürünlerinin kamuoyu önünde eleştirilmesini yasaklamadığını, ancak şirketin "sorumlu sosyal medya faaliyetlerine katılmak için çalışanlarının sağduyusuna ve sağduyusuna güvendiğini" belirtiyor. Ama Bernal, kovulması bir yana, FSD Beta yazılımına erişiminin de iptal edildiğini söylüyor.
FSD Beta, şirketin gelişmiş sürücü destek yazılımı (Tesla tarafından "Tam Kendi Kendine Sürüş" olarak adlandırılan) için ödeme yapan müşterilere deneysel güncellemelere erişim sağlıyor. Şirket, yaklaşık 60.000 müşterinin FSD Beta'yı halka açık yollarda test etmek için kaydolduğunu ve yazılımı geliştirmek için paha biçilmez veriler sağladığını söyledi. Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana FSD Beta ile ilgili sıfır kaza veya yaralanma olduğunu söylüyor.
Tesla daha önce FSD Beta'yı seçen müşterilerin bir ifşa etmeme anlaşması imzalamasını istedi ve bu anlaşma imzacılara şunları söyledi: "Tesla'nın başarısız olmasını isteyen birçok insan var, geri bildirimlerinizi ve medya gönderilerinizi yanlış tanımlamalarına izin vermeyin." Tesla CEO'su Elon Musk daha sonra, insanların zaten onları görmezden gelme eğiliminde olduğu için şirketin "muhtemelen" NDA'lara ihtiyacı olmadığını söyledi.
Bir dizi FSD Beta testçisi, YouTube'da şirketin yazılımının incelemelerini yayınlıyor ve Bernal, kanalını sürdürmeyi planladığını söylüyor. Ancak şimdi FSD Beta'yı test etmek için arkadaşlarının arabalarını ödünç alması gerekiyor. Bernal'in CNBC'ye söylediği gibi: "Hala Tesla'yı, araç güvenliğini ve hataları bulma ve düzeltmeyi önemsiyorum."
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