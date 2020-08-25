La Casa De Papel'deki karakterler neden şehir isimleri? Yapımcı açıkladı

Netflix'in popüler dizilerinden olan La Casa De Papel kısa zamanda dikkat çekmeyi başardı. İspanya'da bir televizyon kanalında yayınlanan ancak asıl patlamayı Netflix'te yayınlandıktan sonra yapan 'La Casa De Papel' dizisi 5. sezonla ekrana ve izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor.
DİZİDE HER KARAKTER FARKLI BİR ŞEHİR ADI
Dizide büyük soygunu gerçekleştiren karakterler gerçek isimleri yerine Profesör'ün onlara verdiği şehir isimleriyle tanınıyor. Daha önce polis olan ve soyguncuları ele geçirmeye çalışan Raquel Murillo da Profesör'e aşık olarak ekibe katıldığında Lisbon ismini almıştı. Bununla birlikte soygun sırasında Denver'a aşık olan tutsaklardan Monica Gaztambide de ekibe katıldıktan sonra Stockholm ismini almıştı. Diğer karakterlerin şehirleri ise şu şekildeydi:
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Alba Flores - Nairobi
Esther Acebo - Stockholm
Itziar Ituno - Lizbon
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
DİZİNİN YAPIMCISI ALEX PİNA AÇIKLADI
Peki La Casa De Papel'deki karakterlerin adı nereden geliyor? La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina yeni röportajında karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı. Pina'nın açıklaması soygun ekibinin şehir isimlerini kullanmalarının ardında yalnızca kimliklerini gizleme ihtiyacının yatmadığına işaret ediyor. Profesör'ün uzun yıllar üzerine çalıştığı soygun planının kilit noktalarından biri ekipteki kişilerin birbirlerini kişisel olarak tanımalarının önüne geçmek ve birbirlerine bağlanmalarını önlemekti.
Independent Türkçe'nin Screen Rant'in dayandırdığı habere göre; dizinin olay örgüsünün dışında böyle bir karar alınmasının ardında çok daha rastlantısal bir gerekçe söz konusu. Screen Rant'in haberine göre Lifestyle Magazine'e konuşan dizinin yaratıcısı Alex Pina, karakterler için yaratıcı kod adları bulmayı isteseler de şehir isimleri fikrinin esasen bir tişörtten geldiğini söyledi:
"BİR GÜN BİR KİŞİ TOKYO TİŞÖRTÜYLE GELDİ VE..."
Pina, "Diğerlerinin yanı sıra gezegen isimlerini kullanmak gibi bir dizi fikrimiz vardı. Sonra bir gün bir kişi üzerinde Tokyo yazan bir tişörtle çıkageldi ve her şey böyle başladı. Eğer karakterlere gezegen isimleri verme fikrini korumuş olsaydık karakterlerin isimlerinin Uranüs, Merkür ve Jüpiter olmasını bir düşünün!" dedi.
LA CASA DE PAPEL 5.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel'in 5. Sezonu ile ilgili Netflix'ten henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak 5. sezonun son sezon olacağı ve izleyiciye veda edeceği Netflix tarafından duyuruldu.
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