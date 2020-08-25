La Casa De Papel'deki karakterler neden şehir isimleri? Yapımcı açıkladı

Sevilen İspanyol dizisi La Casa de Papel'de karakterler şehir isimleri taşıyor. Dizisinin yaratıcısı Alex Pina yeni röportajında karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı. Peki La Casa De Papel'deki karakterlerin adı nereden geliyor? İşte hikayesi...