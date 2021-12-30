Dinozorların Yeryüzünden Silinmesinin Sorumlusu, Dev Asteroit Olmayabilir!

Dinozorları yeryüzünden silen, genel kanının aksine Dünya'ya çarpan dev bir asteroit olmayabilir. Yeni teoriye göre yok oluşun sorumlusu, çarpışmanın ardından gelen çok uzun ve soğuk gece...

30 Aralık 2021 13:02

Levent Öztürk