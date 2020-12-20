Sadece Tavuk Boyutunda ve Aşırı Süslü: İşte Dünyanın En Şaşırtıcı Dinozoru

Bildiğiniz, devasa cüsseli dinozorları unutun... Sadece bir tavuk boyunda olan ve Ubirajara jubatus adı verilen bu dinozor, sadece şaşırtıcı boyutuyla değil, sahip olduğu" süslerle" de şaşırtıyor.

20 Aralık 2020 00:02

Levent Öztürk