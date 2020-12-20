Sadece Tavuk Boyutunda ve Aşırı Süslü: İşte Dünyanın En Şaşırtıcı Dinozoru

Brontosaurus gibi bazı dinozorlar muazzam cüsseleriyle tanınırken, T-Rex gibi diğerleri de ete düşkünlükleriyle tanınıyor. Ancak Ubirajara jubatus, bildiğimiz dinozorlara hiç benzemiyor; büyük olmasa da oldukça etkileyici bir görünüşe sahipti.
Ubirajara jubatus, yaklaşık olarak bir tavuk boyutundaydı ve görünüşüyle dikkatleri çekiyordu. Birleşik Krallık'taki Portsmouth Üniversitesi, bu canlıyı "şu ana kadar tanımlanmış, karşısındakini etkilemek için en özenli görünen dinozor" olarak tanımlıyor.
Ubirajara jubatus şu anda Brezilya olan bölgede 110 milyon yıl önce yaşıyordu. Portsmouth Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, bu dinozora ait bir fosil üzerine araştırmalarını, kısa süre önce Cretaceous Research dergisinde yayımladı.
Bu "süslü" dinozorun omuzlarından uzayan, keratinden yani insan saçı ve tırnakları ile aynı malzemeden oluşan uzun şeritlerinin ve tüylü bir yelesinin olduğu düşünülüyor. Ayrıca iyi korunmuş fosil kanıtlar, dinozorun yelesini yükseltip alçaltabildiğini de gösteriyor.
Araştırmacılar, dinozorun bu süslerinin günümüzde tavus kuşları gibi çiftleşme gösterilerinde kullanılmış olabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar fosilin erkek mi yoksa dişi mi olduğu bilinmese de, doğadaki diğer örneklerden yola çıkarak bu örneğin erkek olduğu tahmin ediliyor. Araştırma ortak yazarı Robert Smyth, bu fosilin dinozor iletişiminde bir devrimi temsil ettiğini ve etkilerini günümüzde yaşayan kuşlarda halen görebildiğimizi belirtiyor...
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