DNA hakkında ortaya çıkan ilginç gerçek! Hatıralar DNA ile aktarılıyor!

DNA'mızda atalarımızın anıları işlenmiş biçimde doğmuş olabiliriz. Bu da kimi insanların bazı şeyleri kolayca öğrendiğinin açıklaması olabilir.
Temel hayatta kalma içgüdülerimizin, bizden uzun zaman önce yaşamış bir akrabamızın deneyimlediği travma olabilir.
Hatıralarımız çocuklarımıza aktarılan genetik materyali değiştiriyor olabilir. Bu da demek oluyor ki, çocuklarınız olmadan önce bir takım hatıraya sahip olmalısınız ve bu anılar da genetik materyalinizi etkilemiş olmalı ki çocuğunuzun genetik materyalinde ortaya çıkabilsin. Tabi bu döngü gerçekleşmezse, ortaya çıkacak bir anı da yok demektir.
Araştırmalar gösteriyor ki kemirgenler bilgilerini sonraki nesillere aktarıyor. Eğer bir kemirgen bir labirentteyse ve ebeveynleri bu labirentle ilgili önceden bir şey öğrendiyse kendileri de öğrenmeye sıfırdan başlamıyor. Bu yüzden genetik materyalinizde biraz hatıra olması mümkün.
İçgüdüleri atalarımızdan gelen bir nevi hafıza biçimi olarak düşünebilirsiniz. İçgüdü genellikler genlerde taşınır ve beyninizi kati biçimde şekillendirir. Bu genetik hafıza biçiminin en basit hali olarak düşünülebilir. Genetik hafızanın kuşaklar arası travmaya bağlı olma olasılığı mevcut. Eğer travma şiddetliyse genetik materyale etki etme olasılığı vardır. Bedeninizin içinde bulunduğu duruma göre, bu anıların aktarılması biyolojik açıdan mantıklı.
FOBİLER ATALARIMIZIN TRAVMATİK DENEYİMLERİNDEN KAYNAKLI
Hafızaların nesiller boyu aktarılması konusunda, fobilere de değinmek gerekir. Fobilerimiz de atalarımızın yaşamış oldukları deneyimlerden kaynaklı olabilir mi? Bilim insanları aynı mantık ile buna evet diyor. Geçmişte yapılan araştırmalar, farelerin sonraki nesillere travmatik veya stresli deneyimler hakkında edinilen bilgileri aktardıklarını keşfetmişti. Bu sonuçlar insanların fobilere sahip olma sebeplerine açıklama olabilir. Örneğin örümcek fobisi bir çeşit kendini koruma içgüdüsü olabilir. Belki de örümcek ile acı verici bir deneyim yaşayan atamızdan miras kalan savunma içgüdüsüdür. Doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olan insanlar da bu yetenekleri atalarından miras almış olabilirler. Üstün problem çözme becerisi, matematik dehası olmak ya da bir müzik enstrümanı konusunda üst düzey yetenek... Bilim insanları, genetik hafızanın tamamen anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor.
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