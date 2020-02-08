Bunları daha önce duymamıştınız! Beyin hakkında şaşırtıcı 9 gerçek

İnsan beyni gizemini korumaya devam ediyor. Bİlim insanları insan beyni hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sürekli çalışıyorlar. Fakat insan beyninin gizemi tamamen çözülebilmiş değil. Bilim insanlarına göre uzay hakkında sahip olunan bilgiler, insan beyni hakkında sahip olunan bilgilerden daha fazla. İnsan beyni hakkında daha önce muhtemelen hiç duymadığınız 9 bilgiyi listeledik.
- İnsanlar dünyanın en zeki varlıkları oldukları için, genelde beyni de en büyük canlı gibi düşünebiliyorlar. Oysaki beyin büyüklüğü ile zekanın bir ilişkisi yok. Örneğin dünyanın en büyük beyinlerine sahip canlılar, ispermeçet balinaları. İspermeçet balinalarının beyinlerinin ağırlığı 9 kilogramdır.
- Esnediğinizde yorgunluğunuzun azaldığını biliyor muydunuz? Esnediğiniz zaman, daha fazla hava solursunuz. Bu da daha fazla oksijenin akciğerlerinize ulaştığı anlamına gelir. Daha da önemlisi, oksijenin beyninize ulaşmasıyla daha zinde hissedersiniz.
- Sıralı hatırlama, günlük rutinlerimizi hatırlamamızı sağlar. Gel gelelim ki beynimizde dönüp duran ve bir türlü kurtulamadığımız şarkılardan da sıralı hatırlama sorumludur.
- İnsanların yüzde 17 ile 35'i, parlak bir ışık ya da güneşe bakınca hapşırır. Bunun sebebi beyindeki mutlak uyarıcılar.
- Kimse kendi kendini gıdıklayamaz. Bunun sebebi beyincik kendi kendini gıdıkladığını algılar ve tepkiyi engeller.
- İnsan vücudundaki tüm organlar arasında en şişmanı beyindir. Beynin yüzde 60'ı yağdır.
- Beyin, gürültünün kaynağının telefonda konuşulan kişiden mi dışarıdan mı kaynaklandığını ayırt edemez. Bu sebeple kalabalık ve gürültülü ortamlarda telefonla konuşmakta zorlanırız.
- İnsan beyni günde yaklaşık 70.000 şey düşünür. Başka bir deyişle dakikada 35-48 arası da diyebiliriz.
- Bir araştırmaya göre, beyin reddedilme karşısında fiziksel acıya karşı verdiği tepkiyi verir.
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