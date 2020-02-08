Bunları daha önce duymamıştınız! Beyin hakkında şaşırtıcı 9 gerçek

Vücudun en gizemli organı beyin hakkında bilim dünyası her geçen gün başka bir şey keşfediyor. Beyin hakkında halen bilmediğimiz çok fazla şey var. İşte beyin hakkında daha önce hiç duymadığınız 9 şaşırtıcı gerçek.