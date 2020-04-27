Doctor Strange ve Pek Çok Beklenen Filmin Tarihleri Yine Değişti

COVID-19 salgını ve karantinalar ile beraber, pek çok filmin ertelendiğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Walt Disney Studios da bu durumun dışında değil. Gelen haberler, şirketin yeni yol haritasını gözler önüne seriyor.
Ertelenen filmler arasında İki adet Marvel Sinematik Evreni filmi de bulunuyor. Disney'in geçtiğimiz gün söylediğine göre Doctor Strange'in devam filmi 2021'den 2022 yılına ertelendi. Thor: Love and Thunder ise, daha önce açıklanan tarihten 1 hafta öne çekiliyor: 18 Şubat 2022'den 11 Şubat 2022 tarihine...
Doctor Strange in Multiverse of Madness için yeni yayım tarihi, daha önce planlanan 11 Mayıs 2021 yerine 25 Mart 2022 olarak belirlenmiş.
Disney'in diğer tarih değişimleri ise, henüz ismi bile konmamış olan ve sadece tarihi bilinen filmleri kapsıyor. 25 Mart 2022 tarihinde yayımlanması planlanan bir film listeden tamamen kaldırılırken, bir başkası da aynı yıl 8 Nisan tarihinde yayımlanacak. 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanması planlanan bir 20th Century filmi de tamamen iptal edilmiş gibi görünüyor. Planlanan bir "Disney etkinlik filmi" ise 9 Temmuz 2021 tarihinde beyaz perdeye ulaşacak.
Into the Spider-Verse 2 8 Nisan 2022'den 7 Ekim 2022'ye ertelenirken, Tom Holland'ın başrolünü oynadığı bir sonraki Spider Man (Örümcek Adam) filmi ise Sony tarafından 16 Temmuz'dan 5 Kasım 2021 tarihine ertelendi.
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