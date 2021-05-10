Dogecoin, Elon Musk'ın SpaceX'i ile Bu Kez Gerçekten Ay'a Gidiyor

Dogecoin, bu defa gerçekten Ay'a gidiyor gibi görünüyor. Zira SpaceX, hem Ay görevinin finansmanını Dogecoin ile yapacak; hem de uzay aracına Doge-1 ismini veriyor!