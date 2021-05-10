Dogecoin, Elon Musk'ın SpaceX'i ile Bu Kez Gerçekten Ay'a Gidiyor

Şakayla başlayan Dogecoin, Elon Musk'ın açıklamaları ile birlikte gerçeğe dönüştü demek mümkün. İlk piyasaya çıktığında 2 kafadarın 2013 yılında tamamen şakadan ibaret ürettiği bir kripto para olan Dogecoin, sonrasında arkasına Elon Musk'ın rüzgarını almış ve Musk'ın tweet'leri ile birlikte zaman zaman kripto pazarında grafiğini Ay'a kırmıştı. Şimdi ise gerçekten Ay'a gidiyor!
Elon Musk'ın Dogecoin'e olan ilgisi yakın zamanda başladı ve gerçekten de Musk'ın söylemleri Dogecoin'in büyümesinde fazlasıyla etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde yine Dogecoin ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, kripto paranın büyümesini hızlandırmıştı. Yeni haber ise Dogecoin'in geleceğini tayin edecek nitelikte.
SpaceX, gelecek yıl Ay'a bir uydu göndermek üzere çalışma içinde. Elon Musk ise bir sürpriz yaptı ve Ay'a gidecek olan uydunun adının Doge-1 olacağını açıkladı. Böylece Dogecoin uzaya giden ilk kripto para olarak tarihe geçecek.
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
Bir diğer önemli konu ise finansman noktasında. Doge-1 isimli uydunun Ay'a yapacağı seyahatin tüm masraflarının da Dogecoin ile ödeneceği bilgisi bu kripto para birimi için büyük önem taşıyor. Elon Musk'ın yaptığı yeni açıklamaya göre Dogecoin artık gerçek bir para birimi oluyor diyebiliriz.
Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Dogecoin ile ilgili konuşmuş ve "şakaydı gerçek oldu" demişti...
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