Elon Musk'tan Kripto Para Açıklaması: "Aslında Şakaydı; Ama Gerçek Oldu"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanlarda kripto para piyasasına yön veren en önemli isim haline geldi. Özellikle Bitcoin ve Dogecoin hakkında paylaşımlar yapan ve her iki kripto para biriminin de değer kazanmasını sağlayan Musk, bu kez yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı yeni paylaşımda kripto paraya yatırım yapan ya da yapmak isteyenleri uyardı. "Kripto paralar umut vaat ediyor ama lütfen yatırımlarınızı dikkatli yapın" diyen Musk, insanları tüm yatırımlarını kripto paraya yatırmamaları konusunda uyardı ve bunun çok da akıllıca bir hamle olmayacağını söyledi.
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Elon Musk'ın paylaşımları ile bir anda gündem olan ve değerini katlayan Dogecoin de Musk'ın yeni paylaşımında kendine yer buldu. Musk, Dogecoin'in aslında bir şaka olarak başladığını ve kripto paralarla dalga geçme amacını taşıdığını söylerken, sonrasında bu durumun değiştiğine dikkat çekti: "Dogecoin'in bir şaka olarak başladı, yaratılmasındaki amaç kripto para piyasası ile dalga geçmekti. Ama sonrasında gerçek bir kripto para birimi halini aldı."
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