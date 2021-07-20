Dogecoin'in Mimarından, Kripto Paralarla İlgili Çok Sert Açıklamalar!

Popüler kripto para birimlerinden Dogecoin'in kurucu ortağı Jackson Palmer, kripto paranın parayı fakirden zengine akıtan bir vurgunculuk sistemi olduğunu öne sürdü. Palmer, sanal para piyasasının finans sektörüne alternatif olarak gelmeyi hedeflediğini ancak aynı eski dolandırıcılık yöntemlerinin burada da uygulandığını savunuyor.
Palmer, 2019'dan beri ilk kez sosyal medyaya geri döndü ve neden artık yeni çıkmış sanal para birimleriyle hiçbir şey yapmak istemediğini açıkladı. Attığı tweet'te, "üzerinde yıllardır çalışıyorum ve gördüm ki, kripto para sağcı politikalarla aynı çizgide, vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak zorlanan kıtlığın bir kombinasyonu yoluyla yandaşlarının servetini artırmak için inşa edildi" diyor.
Palmer, mesajını şöyle sürdürüyor: "Ademi merkeziyetçilik iddialarına rağmen, kripto para endüstrisi varlıklı kişilerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol ediliyor. Zamanla, sözde kurdukları mevcut merkezi finansal sisteme bağlı aynı kurumların çoğunu içerecek şekilde gelişti."
Palmer, kripto para biriminin ana akım finansal sistemlerden bağımsız olmasının, aynı zamanda daha az varlıklıları koruyacak bir sisteme sahip olmadığı anlamına geldiğini savunuyor: "Kandırıldınız mı? Sizin probleminiz. Hesap soramazsınız" diyor ve ekliyor: "Kripto para birimi, vurgunculuk hunisini tepedekiler için daha verimli hale getirmek ve savunmasızlar için daha az güvence altına almak için inşa edilmiştir. Günümüzün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını (yozlaşma, sahtecilik, eşitsizlik) içeriyor ve ortalama bir insan için koruma veya güvenlik ağı görevi gören müdahalelerin (örn. denetimler, düzenleme, vergilendirme) kullanımını teknik olarak sınırlandırıyor."
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