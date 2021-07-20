Dogecoin'in Mimarından, Kripto Paralarla İlgili Çok Sert Açıklamalar!

Dogecoin'in mimarı Jackson Palmer, kripto para birimlerinin sağcı bir "vurgun aracı" olduğunu öne sürerek zehir zemberek açıklamalar yaptı!

Dogecoin'in babasından sert sözler

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Dogecoin'in Mimarından, Kripto Paralarla İlgili Çok Sert Açıklamalar!

 

 