Donald Trump'ın Sosyal Ağı Truth Social, Macerasına Sorunlarla Başladı!

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın sadece iki gün önce aktif hale geçen sosyal medya platformu Truth Social, geride kalan kısa süre boyunca sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Yeni sosyal ağ, teknik aksaklıklarla ve kullanıma sunulmasının ilk aşamalarında yeni kullanıcılar kazanma sürecinde sorunlarla mücadele ediyor.
Çok sıkı olmayan içerik denetleme politikalarıyla Twitter'a bir tür özgür konuşma alternatifi olarak kendini tanıtan platform, şimdiden birkaç kullanıcıyı yasakladı bile. Diğer kullanıcılar, şu anda bekleme listesinde yaklaşık yarım milyon kişinin bulunduğu platforma erişmek mücadele ediyor.
Kullanıcı Matt Ortega, Mashable'ın bildirdiğine göre @DevineNunesCow kullanıcı adı nedeniyle Truth Social tarafından reddedildi. Aynı adı taşıyan parodi bir Twitter hesabı, şu anda Truth Social'ın ana şirketinin CEO'su olan eski Temsilci Devin Nunes ile dalga geçmekteydi.
Birkaç kullanıcı, büyük teknoloji firmalarının sansüründen kaçmamızı sağlayacak bir sığınak olduğu iddiasına rağmen, Truth Social'ın ılımlılık politikasının Twitter'ınkinden önemli ölçüde daha katı olduğunu düşünüyor.
Yeni ve potansiyel kullanıcılar, yalnızca iOS'ta kullanılabilen uygulamaya kaydolmaya çalışırken teknik aksaklıklarla da karşılaşıyor. Platform, Pazar akşamı ilk çıkışından sadece birkaç saat sonra, yeni kullanıcı seli nedeniyle 13 saatlik bir hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.
Uygulamanın şu anda Apple App Store'da ortalama 4.1 yıldız puanı var, ancak birkaç 5 yıldızlı yorumcu henüz uygulamaya kaydolamadıklarını belirtti. Uygulamayı beş yıldızla derecelendiren bir yorumcu, henüz True Social'dan süresi dolmamış bir e-posta onayı almadıklarını yazdı: "Her hesap oluşturmaya çalıştığımda, e-posta adresimi onaylamak için e-posta almıyorum. Hayır, önemsiz postada da değil. Bir keresinde e-postayı saatler sonra aldım ve süresi çoktan dolmuştu. Denemeye devam ediyorum ve denemeye devam edeceğim. 5 yıldız çünkü birinin oyun oynadığını düşünüyorum ve incelemenin önemi yok çünkü henüz bir hesap oluşturamadım bile. Sadece bir sorunu çözmeye çalışıyorum."
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