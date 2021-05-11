Dracula'nın Kalesinde COVID-19 Aşısı Fırsatı: Romanya'dan Sıra Dışı Teklif

Romanya hükümeti, insanları COVID-19 aşılarını yaptırmaya teşvik etmenin yeni bir yolunu buldu: Bram Stoker'ın Dracula'sına ilham veren kalede aşı uygulamasına başlamak...
Ülke, komşularına kıyasla hızlı bir şekilde adım atmasına rağmen, vatandaşları arasında aşılara başlama konusunda bir isteksizlik bulunuyor. GLOBSEC tarafından hazırlanan bir rapora göre, insanları aşıya teşvik etmeye yönelik kampanyalara rağmen, aşı olmak isteyenlerin yüzdesi Ekim 2020'den Mart 2021'e kadar yalnızca yüzde 1 puan arttı.
Yeni fikir, hastalığa karşı aşı olmayı tüm aile için eğlenceli bir güne dönüştürmek. Bran Kalesini ziyaret edenler, çeşitli işkence aletleri ile et ve kemiklerinizin yırtılmasıyla karşılaştırıldığında, bir iğneyle dürtülmenin o kadar da kötü olmadığını hatırlatmak için ücretsiz bir aşı ve işkence aletleri müzesi sergisi için ücretsiz bir tur kazanacaklar. Bu fikrin yeni bir bakış açısı sağladığına itiraz etmek pek mümkün gözükmüyor.
Kale, Transilvanya'daki uçurumların üzerine yerleştirilmiş olması sebebiyle Stoker'in romanında Dracula'nın kalesinin ardındaki ilham kaynağı olarak görülüyor. Stoker'ın yaşamı boyunca buraya seyahat ettiği bilinmemekle birlikte, kalenin anlatılarını okuması veya resimlerini görmesi bu benzerliği açıklayabilir. Düşmanlarına işkence yapma alışkanlığından dolayı Dracula'ya ilham kaynağı olduğu söylenen Kazıklı Vlad (Vlad III Draculea), Bran Şatosunu yönetmedi, ancak birkaç ay boyunca orada hapsedilmiş olabilir.
Bu kabus kalesi, Mayıs ayı boyunca aşılara ev sahipliği yapacak ve insanlar randevu almadan gelebilecekler. Hatta Romanya vatandaşı olmanız bile zorunlu değil. Bir, iki küçük endişenin dışında insanların büyük ölçüde bu fikri benimsedikleri sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlarda görülebiliyor.
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