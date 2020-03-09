DuckDuckGo, Gizlilik Aracı Tracker Radar'ı Duyurdu

Google'a rakip olarak gösterilen alternatif arama motoru DuckDuckGo, internet izleyicilerini engelleyen yeni işlevi Tracker Radar'ı tanıttı

DuckDuckGo, Gizlilik Aracı Tracker Radar'ı Duyurdu

Gizliliğe öncelik veren arama motoru DuckDuckGo, internette izleyicileri engelleyerek gizliliği artırmaya yarayan Tracker Radar'ı duyurdu.

Tracker Radar, en çok ziyaret edilen web siteleri analiz edilerek çalışıyor. DuckDuckGo tarafından analiz edilen sitelerde en çok hangi üçüncü parti kaynakların kullanıldığına, bunların hangi sıklıkta çerez bıraktığına, API'ları kullandığına ve API'ların ayrı kullanıcıları tanımlamakta kullanıldığına bakılıyor. DuckDuckGo bu sayede listesini güncel tutuyor ve yeni izleme tekniklerini keşfedebiliyor.

DuckDuckGo, isteyen geliştiricilerin faydalanması için Tracker Radar'ın kodlarını da açık kaynak olarak yayınlıyor. Firma, izleyiciler hakkında bilgi edinmek isteyen araştırmacıların da Tracker Radar'dan faydalanacağını düşünüyor.

Aracı kullanmak istiyorsanız, aracın dahil edildiği DuckDuckGo Privacy Browser uygulamasını Android veya iOS'ta yükleyebilirsiniz. Masaüstünde ise DuckDuckGo Privacy Essentials Chrome, Firefox veya Safari eklentisini yüklemeniz gerekiyor.

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