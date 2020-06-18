Dünya, Mars'tan Nasıl Görünüyor? Bu Fotoğraf, Cevabı Veriyor

Eğer Mars'tan Dünya'ya bakıyor olsaydınız, karşınızda nasıl bir görüntü duruyor olabilir? Curiosity'nin çektiği bu fotoğraf, cevabı çok net bir biçimde veriyor.

  • Levent Öztürk
Curiosity, Dünya'nın da fotoğrafını çekti
NASA/JPL-Caltech

Dünya'dan uzaklarda, Mars'ta çalışan Curiosity aracı, evini, yani Dünyamızı Mars yüeyinden fotoğrafladı. 2784'üncü Mars gününde NASA'nın Curiosity aracı, Mars gecesinde gün batımından yaklaşık 75 dakika sonra, Mast Kamerası ile çektiği fotoğrafta, Dünya'yı ve Ay'ı görüntüledi.

NASA/JPL-Caltech

Normalde gezegenler Mars'ın mesafesinden parlak yıldızlar gibi gözüküyor olsalar da, çekilen fotoğraflarda Dünyamızı görmek pek kolay değil. Bunun sebebi ise Kızıl Gezegen'in şu anda yılın çok tozlu bir döneminde olması. Bu tozlu durum daha fazla Güneş ışığının yansıtılması anlamına gelerek gökyüzünün normalden daha parlak olmasına sebep oluyor. Bu yüzden de normalde orta parlaklıkta olan yıldızlar bile bu fotoğraflarda görülemiyor.

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