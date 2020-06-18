Dünya, Mars'tan Nasıl Görünüyor? Bu Fotoğraf, Cevabı Veriyor

Eğer Mars'tan Dünya'ya bakıyor olsaydınız, karşınızda nasıl bir görüntü duruyor olabilir? Curiosity'nin çektiği bu fotoğraf, cevabı çok net bir biçimde veriyor.

18 Haziran 2020 13:33

Levent Öztürk