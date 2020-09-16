Dünya Üzerinde Endişe Veren Ciddi Düşüş

Dünya çapındaki vahşi yaşamda görülen büyük düşüşler, uzmanlara göre ciddiye alınması gereken bir işaret.

Vahşi Yaşamda Endişe Veren Düşüş

Son 50 yıldaki vahşi yaşam nüfusunda yaşanan düşüş, fazlasıyla endişe verici. Bu dönemde küresel vahşi yaşam nüfusunun neredeyse yüzde 70 düştüğü belirtiliyor.  Burada toplam nüfustan bahsedilmediğini söyleyelim.

WWF Yaşayan Gezegen Raporuna göre ormansızlaşma, sürdürülemez tarım ve yasadışı yaban hayatı ticareti, vahşi yaşam üzerindeki olumsuz etkisini gösteriyor. Vahşi yaşam konusunda durumun giderek kötüleştiği gözleniyor. 2018'deki bir rapor, omurgalı türlerinin nüfusunun 1970 - 2014 arasına göre yüzde 60 düştüğünü söylemişti. Yeni rapor ise omurgalı türlerinin 1970 - 2016 arasındaki düşüşüne göz atıyor ve bu oranın yüzde 68'e çıktığını söylüyor.

WWF International Genel Müdürü Marco Lambertini'nin açıklamasına göre bu kanıtları göz ardı etmek mümkün değil ve "vahşi yaşam türlerinin nüfuslarındaki bu ciddi düşüş, sistem arızasının yanıp sönen kırmızı uyarı işaretleri".

Bu noktada global vahşi yaşamdaki yüzde 68 azalma, araştırmaya dahil edilen hayvanların nüfuslarının ortalama yüzde 68 azaldığı anlamına geliyor. Yani 1970'e kıyasla dünyada yüzde 68 daha az hayvan yaşadığı anlamına gelmiyor. Bazı türlerin çok yüksek yüzdelerle azaldığı gözlenirken, bazı türlerde önemli bir düşüş gözlenmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Uzayda Hayat 10 Yıl Sonra Başlayacak (mı?)
Apple'dan, iPhone 12 Şarj Cihazı İçin İlginç Savunma
Kingston, DataTraveler 2000 Şifreli USB Bellek Tanıtıldı!
Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını Şimdiden İndirin
Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

 

 