Dünya Üzerinde Endişe Veren Ciddi Düşüş

Son 50 yıldaki vahşi yaşam nüfusunda yaşanan düşüş, fazlasıyla endişe verici. Bu dönemde küresel vahşi yaşam nüfusunun neredeyse yüzde 70 düştüğü belirtiliyor. Burada toplam nüfustan bahsedilmediğini söyleyelim.
WWF Yaşayan Gezegen Raporuna göre ormansızlaşma, sürdürülemez tarım ve yasadışı yaban hayatı ticareti, vahşi yaşam üzerindeki olumsuz etkisini gösteriyor. Vahşi yaşam konusunda durumun giderek kötüleştiği gözleniyor. 2018'deki bir rapor, omurgalı türlerinin nüfusunun 1970 - 2014 arasına göre yüzde 60 düştüğünü söylemişti. Yeni rapor ise omurgalı türlerinin 1970 - 2016 arasındaki düşüşüne göz atıyor ve bu oranın yüzde 68'e çıktığını söylüyor.
WWF International Genel Müdürü Marco Lambertini'nin açıklamasına göre bu kanıtları göz ardı etmek mümkün değil ve "vahşi yaşam türlerinin nüfuslarındaki bu ciddi düşüş, sistem arızasının yanıp sönen kırmızı uyarı işaretleri".
Bu noktada global vahşi yaşamdaki yüzde 68 azalma, araştırmaya dahil edilen hayvanların nüfuslarının ortalama yüzde 68 azaldığı anlamına geliyor. Yani 1970'e kıyasla dünyada yüzde 68 daha az hayvan yaşadığı anlamına gelmiyor. Bazı türlerin çok yüksek yüzdelerle azaldığı gözlenirken, bazı türlerde önemli bir düşüş gözlenmiyor.
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