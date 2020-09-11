Huawei'den Yeni Sürpriz: Android Gidiyor, Yerine HarmonyOS Geliyor

Çinli dev Huawei'nin geliştirdiği ve ABD''nin "gözünü korkutmaya" çalışığı, Android'in yerini alacak olan işletim sistemi HarmonyOS, firmadan gelen bilgiye göre telefonlara girmeye gerçekten yaklaştı.