Dünyaca ünlü YouTuber'ın kanalı, Bitcoin dolandırıcılarının eline geçti

Bitcoin dolandırıcılarının bu seferki hedefi yaklaşık 7 milyon takipçiye sahip ünlü Youtuber Ajeu Nagar oldu. Nagar'ın video oyunları oynadığı "Carryislive" isimli ikinci kanalı hackerlar tarafından ele geçirildi...