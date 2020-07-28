Dünyaca ünlü YouTuber'ın kanalı, Bitcoin dolandırıcılarının eline geçti

Bitcoin dolandırıcılarının bu seferki hedefi yaklaşık 7 milyon takipçiye sahip ünlü Youtuber Ajeu Nagar oldu. Nagar'ın video oyunları oynadığı "Carryislive" isimli ikinci kanalı hackerlar tarafından ele geçirildi...

Dünyaca ünlü YouTuber'ın kanalı Bitcoin dolandırıcıların eline geçti

Bitcoin dolandırıcılıkları hız kesmeden devam ediyor. Ünlü kişileri taklit ederek ya da hesaplarını ele geçirerek insanlara paralarını ikiye katlamaya söz veren dolandırıcılar, bu sayede yüz binlerce dolar toplayıp ortadan kayboluyor.

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, Elon Musk'ın Bitcoin dolandırıcılığın ardından şimdi de ünlü Youtuber Ajeu Nagar. 6,7 milyon abonesi bulunan YouTuber Ajey Nagar'ın ikinci YouTube kanalı olan CarryisLive,  Bitcoin dolandırıcılarının yeni hedefi oldu.

ÜNLÜ YOUTUBER TWİTTER'DAN KANALI GERİ ALDIĞINI DUYURDU

Durumun fark edilmesiyle birlikte YouTube ile iletişime geçen Ajey Nagar, kısa bir süre sonra paylaştığı tweet'le kanalını geri almayı başardığını, olayın kim tarafından ya da neden gerçekleştirildiğini bilmediğini ve hızlı geri dönüşü için YouTube'a teşekkür ettiğini söyledi.

ELON MUSK VE BİLL GATES'E TWİTTER'DAN SALDIRMIŞLARDI

Elon Musk'ın Twitter hesabı bitcoin dolandırıcılığı için kullanma niyetindeki bir korsan tarafından ele geçirilmişti. Aynı şekilde Microsoft kurucusu Bill Gates'in Twitter hesabı da aynı dolandırıcının hedefi oldu. Her iki hesapta da aynı Bitcoin cüzdan adresini içeren mesajlar yayınlanmıştı. 

Birçok dolandırıcı, girişimci gibi görünüp onun tweet'lerine sahtekarlık içeren tweetlerle cevap vererek dolandırıcılık yapmaya çalışıyor. 

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