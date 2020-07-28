Dünyaca ünlü YouTuber'ın kanalı, Bitcoin dolandırıcılarının eline geçti

Bitcoin dolandırıcılıkları hız kesmeden devam ediyor. Ünlü kişileri taklit ederek ya da hesaplarını ele geçirerek insanlara paralarını ikiye katlamaya söz veren dolandırıcılar, bu sayede yüz binlerce dolar toplayıp ortadan kayboluyor.
Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, Elon Musk'ın Bitcoin dolandırıcılığın ardından şimdi de ünlü Youtuber Ajeu Nagar. 6,7 milyon abonesi bulunan YouTuber Ajey Nagar'ın ikinci YouTube kanalı olan CarryisLive, Bitcoin dolandırıcılarının yeni hedefi oldu.
ÜNLÜ YOUTUBER TWİTTER'DAN KANALI GERİ ALDIĞINI DUYURDU
Durumun fark edilmesiyle birlikte YouTube ile iletişime geçen Ajey Nagar, kısa bir süre sonra paylaştığı tweet'le kanalını geri almayı başardığını, olayın kim tarafından ya da neden gerçekleştirildiğini bilmediğini ve hızlı geri dönüşü için YouTube'a teşekkür ettiğini söyledi.
My channel is now back with me! I don't know who did it & why but thanks to youtube for their immediate support.— Ajey Nagar (@CarryMinati) July 25, 2020
ELON MUSK VE BİLL GATES'E TWİTTER'DAN SALDIRMIŞLARDI
Elon Musk'ın Twitter hesabı bitcoin dolandırıcılığı için kullanma niyetindeki bir korsan tarafından ele geçirilmişti. Aynı şekilde Microsoft kurucusu Bill Gates'in Twitter hesabı da aynı dolandırıcının hedefi oldu. Her iki hesapta da aynı Bitcoin cüzdan adresini içeren mesajlar yayınlanmıştı.
Birçok dolandırıcı, girişimci gibi görünüp onun tweet'lerine sahtekarlık içeren tweetlerle cevap vererek dolandırıcılık yapmaya çalışıyor.
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