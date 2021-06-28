Dünyada Kaç Kişinin Akıllı Telefonu Var? Cevap, Sizi Şaşırtabilir!

Muhtemelen akıllı telefonsuz bir hayat düşünemiyor olabilirsiniz. Artık bu cihazlar telefon görüşmeleri yapmak için kullanılan gösterişsiz bir cihazdan, varlığımızın neredeyse temel gereksinimi olan bir cihaza dönüştü. Telefon numaralarımız, neredeyse tüm firmaların ve hatta hükumetlerin bizi tanıdığı, yaşamımızın tamamına açılan kapılara dönüştü.
Dünyada Kaç Kişinin Akıllı Telefonu Var?
Peki dünyada kaç kişinin gerçekten akıllı telefonu var? Muhtemelen şaşıracaksınız ama Strategy Analytics'in yeni araştırmasına göre, dünya nüfusunun yarısının akıllı telefonu yok.
Başka bir deyişle Haziran 2021 itibariyle, dünya nüfusunun yarısının artık bir akıllı telefonu var. Bugün yaklaşık 4 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Bu aslında çok büyük bir sayı. Başka hiçbir teknolojik cihaz bu kadar fazla kullanıma sahip değil. Ve bu dramatik yükseliş sadece 27 yılda gerçekleşti.
Strategy Analytics'ten Kıdemli Analist Yiwen Wu, "küresel akıllı telefon kullanıcı tabanının 1994'te sadece 30 bin kişiden 2012'de 1,00 milyara ve bugün Haziran 2021'de 3,95 milyar rekor seviyeye yükseldiğini tahmin ediyoruz" dedi.
Dünya nüfusu artık yaklaşık 7,90 milyar kişi olarak belirlenmiş durumda. Strategy Analytics Kıdemli Direktörü Linda Sui açıklamaya yaptığı eklemede "Dünyanın ilk modern akıllı telefonu IBM Simon, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari olarak piyasaya sürüldü. Bu cihazı 1998'de Nokia 9110 Communicator ve 2000'de Avrupa için Ericsson R380 gibi diğer ünlü modeller takip etti. Apple iPhone, akıllı telefonu 2007'de popüler hale getirirken, Google Android, akıllı telefonu 2008'den itibaren uygun fiyatlı bir yazılım platformuyla demokratikleştirdi."
Strategy Analytics Yönetim Direktörü Neil Mawston ise, "akıllı telefon tüm zamanların en başarılı bilgisayarıdır" diyor.
Strategy Analytics, 2030 yılına kadar dünya çapında 5 milyar insanın akıllı telefon kullanacağını tahmin ediyor. Ancak o yıl dünya nüfusunun ulaşması beklenilen sayı henüz netleşmiş değil.
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