Dünya'yı Bekleyen Kötü Kader, Komşu gezegen Venüs'ün Geçmişinde Gizli

Venüs'ün günümüzdeki iklimi yaşanılamaz bir ortama neden olsa da, eskiden durum böyle değilmiş. Peki Venüs'te yaşananlar, Dünyamız için de bir uyarı olabilir mi?

18 Aralık 2020 13:00

Levent Öztürk