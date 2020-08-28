Dünya'nın En Büyük Sabit Diskinden Yeni Sızıntı

Seagate, ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisini kullanan ilk sabit disklerini bu sene piyasaya sürme planlarını daha önce açıklamıştı. Bu sürücüler, ilk kez firmanın yol haritasında göründü.
HAMR sabit diskler, yol haritasında Exos 20+ adıyla görünüyor ve 20TB kapasiteyle geleceği anlaşılıyor. Gelecekte daha büyük kapasitede HAMR sabit diskler de satışa sunulacak, ancak bu disklerin tam olarak hangi kapasitede olacakları bilinmiyor. Seagate, bu bilgiyi rekabet amacıyla gizlemiş olabilir ancak kapasitenin genellikle çok gizli bir bilgi olarak kabul edilmediği biliniyor.
Standart 3,5 inç yuvalarla uyumlu olması beklenen Exos 20+ sabit disklerin güç tüketimi de 12 watt'ın altında olacak. 7200 RPM dönüş hızı, disklerin 261MB/saniyeden daha hızlı olabileceğine işaret ediyor. Bu ise disklerin şu anki Exos sabit disklerden daha hızlı olacağı anlamına geliyor.
Şu an itibariyle Seagate'in HAMR prototiplerini bazı müşterileriyle test ettiği ancak bu sürücülerin 20TB'tan daha az kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.
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