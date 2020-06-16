İlk PetaByte Sabit Disk Sürücüsü, Camdan Üretilecek

Geleceğin sabit diskleri camdan üretilecek; ilk örnek ise Microsoft ve Seagate'ten gelecek. İki dev şirket, ilk petabyte sabit disk sürücüsünü camdan üretmek için kolları sıvadı.