İlk PetaByte Sabit Disk Sürücüsü, Camdan Üretilecek

Dünya çapında depolama üreticileri arasında son dönemde, camın, insanlığın veri depolama konusundaki susuzluğunu gidermek için hayati bileşen haline geleceği konusunda artan çeşitli fikirleri var.
Global çapta araştırma ve analiz şirketi IDC'nin tahminlerine göre, 2025 yılına gelindiğinde, global çapta 2018 yılında üretilenden 6 kat daha fazla veri üretilecek ve bu da 175 zettabyte'a tekabül edecek. 1 zettabyte'ın 1 milyar terabyte'a eşit olduğunu düşünürsek, bu gerçekten de korkutucu bir rakam.
Elbette bu denli veriyi depolamak için de farklı yöntemler üzerinde fikirler var, bunların başında da cam geliyor. Microsoft'un "Project Silica" isimli araştırmasına dayanan bu fikir, büyük ölçüde başarılı olabilir. Zira Project Silica ile Microsoft, yaklaşık 2.5 inçlik bir disk sürücüsü boyutlarında bir silis parçası üzerine 75.6 TB boyutunda veri kopyalamayı başarmıştı.
Bu konuda yeni bir açıklama da Seagate'ten geldi. Seagate CEO'su John Morris, Ar-Ge laboratuvarlarının camı optik veri depolama için bir araç olarak kullanmaya çalıştıklarını ve bu sistem üzerinde yoğunlaştıklarını doğruladı. Elbette muhtemelen Seagate'i çok geçmeden Western Digital, Toshiba ve hatta Samsuıng gibi rakipleri de takip edecektir. Yani birkaç yıla kadar cam diskleri görmeye başlayabiliriz. Öte yandan bu konuya ilişkin küçük bir not: Fringe dizisini izleyenler bilirler ki, dizideki gözcüler de camların üzerine depolanan sesleri okuyabiliyorlardı.
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