Dünya'nın En Pahalı (Ve En Garip) Otomobili: İşte Rolls Royce Boat Tail!

Lüks otomobil dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Rolls Royce, tarihin gelmiş geçmiş en pahalı otomobili olan Rolls Royce Boat Tail'i tanıttı. Rolls Royce Boat Tail, adını 1900'lerin başlarına ait olan bazı Rolls Royce modellerinden esinleniyor ve 2017 Sweptail coupe'nin bir devamı gibi görünüyor. Model, 20 milyon sterlin (39 milyon dolar) fiyatıyla, satışa sunulan en pahalı yeni otomobil olma konusunda rekor kırmış durumda. Bu fiyat, örneğin Bugatti'nin Chiron tabanlı Centodieci'sinin fiyatının üç katına yaklaşıyor.
Otomobil, 5.800 mm'lik uzunluğa sahip. Söz konusu mimariyi kapsayan alüminyum panellerin her biri el yapımı. Kaputun altında 420kW güç üreten 6,75 litrelik çift turbo V12 motor var. Herhangi bir performans verisi paylaşılmış değil, ancak bu aracın olayı zaten inanılmaz bir performans sunmak da değil.
Boat Tail, bir sürat teknesinin tasarımından ilham almış gibi görünüyor. Ön ve arka farlar çok ince bir yapıya sahip. Çarpıcı iki tonlu mavi tema da dikkat çekiyor.
Otomobilin en ilginç yanı ise, kuşkusuz arka kısımda gizli. Piknik toplantıları ve benzerleri için arka bagaj kapağı kelebek hareketiyle ikiye katlanarak açılıyor. İçinde ise iki buzdolabı, bir çatal bıçak takımı ve tabak takımı, bir çift karbon fiber tabure ve açılabilir bir şemsiye bulunuyor.
Rolls Royce'un şu ana kadar bu modelden üç adet ürettiği açıklanmış durumda.
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