Dünya'nın En Pahalı (Ve En Garip) Otomobili: İşte Rolls Royce Boat Tail!

Lüks otomobilleriyle bilinen Rolls Royce, Dünya'nın en pahalı otomobili unvanını ele geçiren Rolls Royce Boat Tail'i tanıttı. Rolls Royce Boat Tail, şaşırtıcı tasarımı ve özellikleriyle gerçekten de sıra dışı bir model!