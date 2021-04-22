Dünya'nın ve Doğanın Bozulması, Düşünülenden Çok Daha Eskiye Dayanıyor

İnsanların Dünya'yı bozmaya endüstri devrimi ile başladığını düşünüyorsanız, bu haber fikrinizi değiştirecek: 12.000 yıldır Dünya'yı ve doğayı bozuyoruz!

22 Nisan 2021 15:03

Levent Öztürk