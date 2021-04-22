Dünya'nın ve Doğanın Bozulması, Düşünülenden Çok Daha Eskiye Dayanıyor

Yeni bir uluslararası araştırmanın sonuçlarına göre, Antarktika dışında Dünya üzerinde kara kütlesinin büyük bir kısmı bundan 12.000 yıl öncesine kadar uzanan bir süre boyunca insanlar tarafından ele geçirilmiş ve değiştirilmiş. Bu bulgu, gezegenin büyük bir kısmının Endüstri Devrimine kadar insanlar tarafından dokunulmamış olduğuna yönelik daha önceki tahminlerle büyük bir çelişki içerisinde. Ancak erken Antroposen değişimleri, yakın zamanlarda yaşanan komple yıkımların aksine ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde değiştirmekteydi. Bu bulgular da en iyi çevre yönetimi biçimleri hakkında fikrimizi değiştirebilir.
Tarihsel küresel kara kullanımı rekonstrüksiyonları genellikle gezegeni bundan 500 yıl öncesine kadar neredeyse insan yaşamı olmayan bir şekilde yorumlamaktaydı. Ancak altı ülkedeki on enstitüden bilim insanlarının arasında yapılan bir işbirliği, durumun tam olarak böyle olmadığını ortaya koydu. Maryland Üniversitesi'nden Profesör Erle Ellis'in söylediğine göre "araştırma 'dokunulmamış', 'vahşi' ve 'doğal' olarak tanımlanan çoğu alanın aslında uzun insan yaşamı ve kullanımı geçmişi olduğunu gösteriyor."
Yoğun tarım öncesinde insan etkisi mevsimsel yakma, genel avlanma ve tohumların dağıtımı gibi çalışmalarla yayılmaktaydı. Ellis'in belirttiği üzere bu çalışmanın sonuçları, Dünya'nın temelden sarsıcı yeni bir sorun ile karşı karşıya olduğu görüşünü reddetmiyor. Ancak belirtilene göre gezegen üzerindeki insan yaşamının büyük bir kısmı yaşadıkları alanın doğal biyo-çeşitliliğini ya korumuş ya da biyo-çeşitliliği, üretkenliği ve dayanımı arttırmış durumda.
Geçtiğimiz ay gezegenimizin %97'sinin insan varlığından etkilendiğini öğrenmiştik. Ancak Ellis'in söylediğine göre bundan 12.000 yıl önce bile karasal doğanın neredeyse üç çeyreğine insanlar tarafından bir şekilde dokunulmuştu.
Ellis ve diğerlerinin yorumu, Proceedings of the National Academy of Sciences üzerinde yayımlandı.
Max Planck Institute for the Science of Human History'den Profesör Nicole Bolvin'in söylediğine göre problem aslında insan kullanımı değil; problem, endüstrileşmiş toplumların sürdürülemez uygulamalarla öne çıkan araziyi kullanma şekilleri.
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