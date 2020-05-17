Dünyanın En Yavaş Laptop'una Yoğun İlgi Var. İşte Nedeni...

PC meraklıları, eşsiz bir laptopun üretimine katkıda bulunmak için "kitle fonlaması" yoluyla para topluyorlar. MNT Reform adlı laptopun amacı, açık, kişiselleştirilebilir, hack'lenebilir ve tamamen saydam olmak.
Açık Kaynak Donanım Derneği'nin standartlarına tam olarak uyan tek laptop olan MNT Reform, şimdiye kadar 108 destekçiden toplam 124.600 dolar toplayabildi ve 115.000 dolarlık ilk hedefini aştı. Projeyi yürüten Almanya merkezli MNT Research GmbH, son 18 ayını açık kaynak fikrini benimseyen, aynı zamanda pratik olan bir laptop üretmek için harcadı.
Ortaya 999 dolarlık bir laptop çıksa da, laptopa sahip olmak isterseniz parçaları kendiniz toplamanız gerekecek. Tam anlamıyla birleştirilmiş model 1.300 dolara mal olurken, bir SD kart üzerinde Debian GNU/Linux 11, basılı el kitabı, uluslararası güç kaynağı ile geliyor. 1TB SSD, Wi-Fi ve mPCIe Wi-Fi kartı için 200 dolar daha ödemeniz gerekiyor.
Bu kadar para ödedikten sonra güçlü bir laptopa sahip olacağınızı sanıyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. ARM Cortex A53 işlemciyle (Raspberry Pi 3'ün işlemcisine benzer) gelen cihaz, 4GB DDR bellek, 12,5 inç full HD ekran, beş USB portu, gigabit ethernet portu ve mekanik klavyeyle geliyor.
Herkese göre olmayan laptopu alacak olanlar, ondaki kısıtlamaların muhtemelen farkında olacaklar. Gizliliğini korumak isteyen standart kullanıcılar, muhtemelen bir parola yöneticisi, iyi bir antivirüs ve VPN ile fazlasıyla yetinebilirler.
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