Dünyanın İlk Bilgisayarı Olarak Kabul Ediliyor... Gizemi Çözülebilir

Antik Yunan'dan kalan ve "ilk mekanik bilgisayar" olarak kabul edilen Antikythera'nın sırrı, dijital modelleme sayesinde çözülüyor.

İlk bilgisayar Antikythera'nın gizemi çözülüyor

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