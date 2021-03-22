Dünyayı Isıtmadan Ofiste Çalışmak Mümkün. Peki, Nasıl?

Global teknoloji lideri Epson'un 'ısısız' mürekkep püskürtme teknolojisi ısıya ihtiyaç duymadığı için hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Sayfa başı maliyeti yüzde 50 düşüren Epson'un Isısız Teknolojisi, daha düşük arıza oranı ve bakım maliyeti sunuyor.