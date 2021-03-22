Dünyayı Isıtmadan Ofiste Çalışmak Mümkün. Peki, Nasıl?

Global teknoloji lideri Epson'un 'ısısız' mürekkep püskürtme teknolojisi ısıya ihtiyaç duymadığı için hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Sayfa başı maliyeti yüzde 50 düşüren Epson'un Isısız Teknolojisi, daha düşük arıza oranı ve bakım maliyeti sunuyor.

Dünyayı Isıtmadan Ofiste Çalışmak Mümkün mü?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Euro işareti nasıl yapılır? (€) Bilgisayar klavyesinde euro işareti kısayolu
Eşittir işareti nasıl yapılır? (=) Bilgisayar klavyesinde eşittir işareti
A101 25 Mart aktüel kataloğunda Samsung TV, Toshiba TV, Huawei akıllı telefon ve elektronik ürün fırsatları
26 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu Smat TV sürprizi

Günün En çok Okunanları
Gizli Netflix Kodları: Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?
Helikopterden Ters Olarak Sarkan Bir Gergedan Görürseniz Şaşırmayın
Apple'ın Beklenen Yeni iPad Pro'sunun Özellikleri İnternete Sızdı
ASUS, Thunderbolt 4 Destekli ProArt B550-Creator Modelini Duyurdu
Galaxy A 52 ve Galaxy A72, Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE Karşısında

 

 