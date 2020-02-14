EA'den, Need for Speed Oyunları İçin Yeni Dönem Kararı!

EA'in uzun süredir varlığını koruyan Need for Speed markası, yıllar içerisinde pek çok farklı geliştirme stüdyosu gördü ve görünene göre Ghost Games'in zamanı da artık dolmuş durumda. GamesIndustry.biz ile konuşan EA, Need for Speed sorumluluğunu bir kez daha Criterion Games'in üstleneceğini söyledi.
EA, yaptığı açıklamada son birkaç yıldır Gothenburg bölgesinde bağımsız bir geliştirme stüdyosu kurmaya çalıştıklarını, ancak şu ana kadar AAA seviyesinde harika Need for Speed deneyimleri yaratan Ghost Games'in tüm desteklerine rağmen tam bir AAA stüdyo sürdürmek için ihtiyaç olan yeteneği bu bölgede bulamadığını söyledi.
Criterion daha önce de Need for Speed oyunları geliştirmiş ve 2010 yılında Hot Pursuit, 2012 yılında Most Wanted'ı karşımıza getirmiş, 2013 yılında da Rivals için destek çalışma sağlamıştı. Tabii ki stüdyonun en son Burnout serisini de unutmamakta fayda var. Daha yakın zamanda ise stüdyo, iki Battlefront oyunu gibi DICE oyunları için destek sağlıyordu ve Battlefield V için de Firestorm battle royale kısmını geliştirmişti.
Bu kararın ardından Rivals (2013), Need for Speed (2015), Payback (2017) ve Heat (2019) yapımcısı Ghost Games, var olan mühendislik ekibi ile EA'in devam etmekte olan diğer projeleri için bir destek stüdyosu olarak görev alacak. Ghost'un geliştiricilerinin büyük kısmı ise Criterion ve EA içerisinde farklı roller üstlenecek ancak görünene göre EA, stüdyo içerisindeki 30 rol için yeni pozisyonlar bulmakta zorlanıyor.
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