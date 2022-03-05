eBay'da Yayınlanan "Satılık Rus Tankı" İlanı Gerçek mi; Değil mi?

eBay'da ortaya çıkan ve Rus ordusundan ele geçirildiği söylenen bir satılık tank ilanı, yine milyonlarca kişiye ulaştı. Peki ama bu ilan gerçek mi? İnternette gördüğümüz her şeye, özellikle de konu savaş olduğunda hemen inanmalı mıyız?