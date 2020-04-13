Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske kimler alabilir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında dağıtılan ücretsiz maskelerin nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. e-Devlet'in yanı sıra eczaneden de ücretsiz maske temini yapılıyor. Ancak bunun için öncelikle size bir kod gönderilmiş olması lazım. Peki eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?