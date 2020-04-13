Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske kimler alabilir?

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı büyük önem taşıyor. Vatandaşların maskelere daha hızlı ulaşabilmesi için bazı adımlar atıldı. Hem e-Devlet'ten hem de eczanelerden maske temini yapılıyor. Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. e-Devlet'ten maske temini için sitede açılacak olan formu doldurmanız ve "Maske Siparişi Ver" butonuna tıklamanız yeterli. Peki eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır ve kimler alabilir?
ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi.
Pandemi sürecinde eczacıların büyük rol üstlendiğine, maske dağıtımının da onlardan birisi olduğuna işaret eden Çolak, "Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor." dedi.
"SMS kodu ve T.C. kimlik numarası ile maske alınabilecek"
Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
- İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek.
- Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı.
- Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak.
- Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak.
- Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."
Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:
"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."
EVDE MASKE NASIL YAPILIR?
Evde Kumaştan Maske Yapma
İhtiyacınız olanlar:
İki adet dikdörtgen 25-15 santimetre (10-x6 inç) sıkı dokunmuş pamuk
İki adet 15 santimetre (6 inç) parça elastik veya lastik bant, ip, kumaş şerit veya saç bağı
İğne ve iplik
Makas
Dikiş makinesi veya seti
İşte yapmanız gerekenler:
1. İki dikdörtgen kumaşı üst üste koyun. Bu iki katmanı tek bir kumaş parçası gibi birbirine dikmeniz gerekiyor.
2. Uzun kenarları 0,5 cm kadar katlayın. Daha sonra, kısa kenarları yaklaşık 1,5 cm katlayın ve lastiğin geçeceği bir boşluk bırakarak dikin.
3. Maskenin her iki tarafında bıraktığınız boşluktan 15 santimetre uzunluğunda lastiği geçirin ve uçlarını sıkıca bağlayın. Bunları kulağınıza takacaksınız.
4. Son olarak, düğümleri kenarın içine sıkışacak şekilde lastiği çekin. Maskenin kenarlarını toplayın ve lastiği yerine dikmeden önce yüzünüze uyacak şekilde ayarlayın.
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