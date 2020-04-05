Edge ve Chrome İçin, Hayatımızı Kolaylaştıracak Adım Atıldı

Google ve Microsoft, web sayfalarında gördüğümüz form denetimlerini, yani düğmeleri, metin girişi yaptığınız kutuları ve diğer öğeleri daha uyumlu ve mobile daha uygun hale getirdi. Yaklaşık bir senedir bu alanda çalışan firmalar, yeni denetimleri Chromium'a getirdiler. Böylece Edge, Chrome ve Chromium tabanlı diğer web tarayıcıları, yeni form denetimlerinden faydalanabilecek.
Eski form denetimleri akıllı telefonların yükselişinin öncesine dayandığından ve dokunma alanı küçük olduğundan, telefonda isabetli olarak dokunmayı zorlaştırıyordu. Değişiklikler kapsamında form denetimlerinin dokunma alanı genişletildi ve kaydırma desteği eklendi.
Formlara daha modern bir görünüm kazandırıldı ve yeni kullanıcı arayüzlerinden ilham alınarak daha basit ve düz bir tasarım kullanıldı.
Değişiklikler, Edge'in Windows sürümünde şu an geçerli. Chrome 81'de ise deneysel işlevlerin arasında yer alması bekleniyor.
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