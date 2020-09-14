Efsane Oyun Yayıncısı Ninja, 1 Yıllık Ayrılıktan Sonra "Evine" Geri Döndü

Yaklaşık 1 yıl önce Mixer için Twitch'i terk eden ünlü oyun yayıncısı Ninja, ünlü olduğu platforma geri döndüğünü duyurdu.

  • Levent Öztürk
Ninja, 1 yıl sonunda tekrar Twitch'e döndü

Ünlü oyun yayıncısı Tyler "Ninja" Blevins bir kez daha Twitch'e döndü. Yayıncı, ünlü olduğu platform ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

Yaptığı bir açıklama ile tekrar tam zamanlı olarak yayın yapmaya geri dönmek ve hayranlarıyla buluşmak için heyecanlı olduğu söyleyen Ninja, hangi platformun en iyisi olduğunu belirlemek için iyice düşündüğünü, Twitch'in de süreç boyunca destekleyici olduğunu, genel kariyer hedeflerini daha iyi anladığını söyledi. 

Ninja, Twitch üzerinde yayın yapmaya on yıl önce başlamış ve devasa bir takipçi grubu oluşturmuştu. Ancak Ağustos 2019'da bu platformdan ayrılarak Mixer'a geçiş yapmıştı. Microsoft, Mixer'i büyütmek için Ninja ve diğer çok izlenen yayıncılar ile özel anlaşmalar yapmış ama Twitch, Facebook Gaming ve YouTube Gaming ile rekabet edememişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Mixer kapatıldı. Ninja, serbest kalmasının ardından bir sonraki hamlesini planlaması sırasında Twitch ve YouTube üzerinde birkaç kez yayın yapmıştı.

Ninja'nın bir yıldız olarak gücü reddedilebilir değil. Twitch üzerinde 15 milyon takipçi ve YouTube üzerinde 24 milyon aboneye sahip durumda. Ayrıca Blevins, Fortnite içinde kendi görseline (skin) sahip olan ilik oyuncu olmuştu ve kısa bir süre içerisinde Fall Guys'ta yeni bir taneye sahip olacak. Twitch'e dönüşü oldukça büyük bir olay ve muhtemelen akış hizmetinin rakiplerine karşısında güçlü kalmasına büyük yardımda bulunacaktır.

Ninja'nın geçtiğimiz yıl Mixer'e geçmesi, yayın hizmetleri arasında en çok izlenen yayıncılar için bir savaşın başlamasına sebep olmuştu ve bazı yayıncılar Twitch, Facebook Gaming, Mixer veya YouTube Gaming üzerinde kalmaya devam ederken diğerleri farklı platformlara geçiş yapmışlardı. Geçtiğimiz yıl Mixer'e geçmiş olan bir başka öne çıkan yayıncı Michael "Shroud" Grzesiek de geçtiğimiz ay kendi özel anlaşması ile Twitch'e döndü. Soleil "Faze Ewok" Wheeler için de aynı durum geçerli.

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