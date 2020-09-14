Efsane Oyun Yayıncısı Ninja, 1 Yıllık Ayrılıktan Sonra "Evine" Geri Döndü

Yaklaşık 1 yıl önce Mixer için Twitch'i terk eden ünlü oyun yayıncısı Ninja, ünlü olduğu platforma geri döndüğünü duyurdu.