Efsanevi Konfor Şimdi Cloud II Wireless ile Tamamen Kablosuz

Kingston Company Inc. oyun birimi HyperX, HyperX Kablosuz Oyun Kulaklığı Cloud II 'yi duyurdu. Çıktığı günden bu yana dört milyon satan ve hala satılmaya devam eden kablolu Cloud II 'nin tasarımı, konforu, performansı ve dayanıklılığının mirası üzerine inşa edilen yeni kablosuz Cloud II kulaklık, bir dizi özellikle birlikte geliyor.
HyperX pazarlama ve satış müdür yardımcısı Larry Gonzales yaptığı konuşmasında "Amacımız, en çok satan Cloud II 'mizin kablosuz bir versiyonunu sunmaktı. Bunun için de HyperX Cloud kulaklıklarının efsanevi konforu ve sağlam DNA'sı üzerine inşa ettik." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "HyperX Cloud II Kablosuz kulaklık, ilk kez 2015 yılında tanıtılan ve ikonik tasarıma sahip, konforlu, uygun fiyat aralığında ve en iyi ses kalitesiyle sektörü sarsan orijinal Cloud II 'nin mirasını sürdürmek üzere tasarlandı."
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Etkileyici oyun içi ses deneyimleri için tasarlanan Kablosuz Cloud II, evden çalışırken, uzaktan eğitim görürken ya da oyun oynarken zengin ve net ses sunan, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses1 ve 53 mm sürücüler içerir. Yeni oyun sınıfı kablosuz kulaklıkta 2.4 GHz 'de kablosuz bağlantı, 30 saate2 kadar pil ömrü ve 20 metre kablosuz bağlantı menzili bulunmaktadır.
Cloud II Kablosuz kulaklık, konforda HyperX imzası için ayarlanabilir kafa bandı, esnek suni deri ve yumuşak hafızalı köpük içeren dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahiptir. Kulaklıkta etkileyici oyun içi ses için özel olarak ayarlanmış 53 mm'lik büyük sürücüler bulunmaktadır. Ekstra rahatlık için ses seviyesini ayarlamak, mikrofon sesini kapatmak ve mikrofon takibini etkinleştirmek için sezgisel kulaklık kontrolleri ve gelişmiş konumsal ses için sanal 7.1 surround ses sunar.
Kulaklık, geliştirilmiş oyun içi ve video konferans sohbetleri için arka plan gürültüsünü ve patlayıcı seslerin etkilerini azaltan gürültü önleyici, çıkarılabilir bir mikrofon içerir. Esnek tasarımı ile kullanıcıların mikrofonu tercihlerine göre kolayca konumlandırmalarına olanak tanır. Kulaklık ayrıca mikrofonu sessize alma LED göstergesine ve mikrofon takibi özelliğine de sahiptir.
Cloud II Kablosuz oyun kulaklığı, PC, PS4 ™ ve Nintendo Switch ile uyumlu olup, kusursuz sohbet uyumluluğu için TeamSpeak ™ ve Discord tarafından onaylanmıştır. Kulaklık, HyperX'in NGENUITY yazılımıyla çalışmakta olup, ayrıca isteğe bağlı köpük pop filtresi içerir.
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