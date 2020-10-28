Eğlencenin Yeni Standardı Panasonic PT-RQ35K Projektör Serisi Tanıtıldı!

Aralık ayında piyasaya sürülecek olan 3 Çipli DLP lazer projektörler, kolay kurulum ve kullanım sağlayan özelliğinin yanı sıra üstün 4K görüntü kalitesiyle mekan temelli sürükleyici eğlencenin yeni standartlarını belirliyor.
Karmaşık projeksiyon gönderimi için ideal çözümler sunan dünyanın en küçük ve en hafif 30.500 lm projektörleri Panasonic PT-RQ35K (4K) ve PT-RZ34K (WUXGA), ziyaretçileri müzeleri, sergileri, tema parklarını ve etkinlikleri adeta ziyaret ediyormuş gibi hissettiriyor.
Kusursuz performans konusunda eşsiz bir güvenirliğe sahip olan projektörler, Sessiz Mod (46dB) sayesinde konferanslar ve salon etkinlikleri için de ideal çözümler haline geliyor.
Panasonic Business'ta Avrupa Pazarlama Müdürü olan Hartmut Kulessa bu konuda şunları söylüyor: "Tüketici davranışlarının değiştiği bir dönemde mekan temelli eğlence (LBE) markaları ve konumları, ziyaretçileri etkinlik lokasyonlarına getirmek için daha büyük ve etkileyici performansları sergileme konusunda rekabete girmek zorunda kalacak. Söz konusu bu dönüşüm sırasında sürekleyici dijital deneyimler önemli bir rol üstlenecek. Büyüleyici görüntü kalitesine, geniş renk gamına, kompakt tasarıma ve sadeleştirilmiş kullanım özelliğine sahip olan PT-RQ35K Serisi, LBE mekanlarının ihtiyaç duyduğu türden kişisel bir deneyim için ideal bir projektör çözümü olarak öne çıkıyor."
Güvenilirlik özelliği ile sınıfının lideri görüntüler
30.500 lm'lik üstün parlaklık, Quad Piksel Sürücüsü özellikli 4K çözünürlük ve yepyeni lazer motoru bir araya getiren projektör, sürükleyici görüntüler oluşturma alanında yeni standartları belirliyor.
Sadece Panasonic'in kullandığı 2 Eksenli Piksel Kaydırma teknolojisi, en net ve en ayrıntılı görüntüleri oluşturuyor (3840 x 2400 piksel; 4K/16:10).
Panasonic'in kullandığı kırmızı ve mavi lazerleri üreten en yeni lazer motoru, gerçeklik algısını üstün seviyelere ulaştırmak için kendisinden bir önceki RQ32K projektöre kıyasla renk gamında %114 bir artış sunuyor.
Projektörün kullanım ömrü boyunca devrede olan üstün bir renk kalitesini yakalamak için piyasada mevcut olan en güvenilir lazer cihazları kullanılıyor.
Optimize mavi lazer dalga boylarının yanı sıra kırmızı lazer çıktısını kontrol için kullanılan Dinamik Dijital Kontrol ve tutarlı görüntü sağlayacak soğutma sistemi de ürünün diğer özellikleri arasında yer alıyor. Buna ek olarak Çoklu Lazer modülleri de Panasonic'in özel Yük Devretme Devresiyle donatılıyor.
Tekli lazer diyodu arızası söz konusu olduğunda bile projeksiyon, parlaklıkta gözle görülemeyecek bir kayıpla kesintisiz olarak devam eder.
Nakliyat ve kurulumda uygun çözümler
RQ35K Serisi, üstün bir performans sergilemekle birlikte sınıfında dünyanın en küçük ve en hafif projektörü olarak öne çıkıyor. Mevcut RQ32K serisine göre yüzde 40 daha küçük olduğu için iki kişi tarafından kolayca taşınabiliyor, depolanabiliyor ve kurulabiliyor.
Bu serideki projektörler, nakliye işleminin tamamlanmasının ardından kurulumu hızlandırıp kolaylaştıracak özelliklere sahip.
NFC özelliği olan Akıllı Projektör Kontrolü sayesinde kurulumu yapan kişi hazırlık amacıyla cep telefonundaki bir uygulamayı devreye sokabiliyor ve böylece ayrıca bir bağlantı yapılması gerekmiyor.
Uzaktan Önizleme, projeksiyonu yapacak olanların cihaz bekleme modundayken ve denklanşör de açıkken sinyal görüntüsünü internet tarayıcısı veya uygulama üzerinden kontrol etmeleri için vakit kaybetmeden sonuç almalarını sağlıyor.
Alanında çığır açan Ton Düzenleyici'nin de devreye girmesiyle, renk oluşumundaki kusurları ortadan kaldırmak için içerik düzenlemesi ihtiyacı ortadan kalkıyor.
Operatörler ortaya çıkan sorunun boyutlarına göre üç seviyeli bir görüntü düzeltme işlevini kullanabiliyor veya eğer ihtiyaç yoksa bu işlevi devre dışı bırakabiliyor.
Projektörün yüksek görünürlük için kullandığı Bilgi Monitörü'yle daha rahat kurulum ve kullanım sağlanıyor ve monitörde görüntülenen sorunlar hızlı bir şekilde gideriliyor.
Bu serideki projektörlerde Geometry Manager Pro yazılım seçeneği de bulunuyor. Tercih halinde yüklenmiş olarak gelen bu yazılım sayesinde bitmap maskeleme yapılabiliyor ve ayrıca harici bir kamera sayesinde kenar birleştirme kalibrasyonu da otomatik ve eş zamanlı olarak yapılıyor.
Doğasında güvenirlik var
Hermetik yalıtımlı DMD bloğu ve korumalı lazer sürücüsü gibi seçkin optik parçalarla donatılmış RQ35K Serisi, filtresiz tasarımı sayesinde bakım gerektirmeden 20.000 saat[1] çalışma imkanı sunuyor.
Sinyal girişinde bir kesinti olması halinde Yedek Giriş özelliği devreye giriyor ve 0,3 saniye kadar kısa bir süre içinde (bazı durumlarda bu süre biraz daha uzun olabilir) alternatif sinyali kullanarak kusursuz ve kesintisiz görüntü projeksiyonunun devam etmesini sağlar.
Panasonic'in 3 Çipli DLP projektörlerinde kullanılan 18 adet lensle uyumlu olan bu seri, herhangi bir mekanda mükemmel görüntü kalitesini yakalıyor. Kubbe projeksiyonlarında çığır açan Balıkgözü Lens ve yeni ofset Ultra Kısa İzdüşümlü Lens (0,370:1, WUXGA) ve Kısa İzdüşümlü Yakınlaştırma Lensi (0,645-0,850:1, WUXGA) de bu lensler arasında yer alıyor.
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