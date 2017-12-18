Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü Hazır!
Çinli Vivo, Synaptics'in ekrana "gömülebilen" parmak izi tarayıcısını kullanan ilk telefonu CES 2018'te tanıtacak; rakiplerine "hodri meydan" diyecek!
Synaptics en son parmak izi tarayıcı sensörü Clear ID FS9500'ı tanıtalı sadece birkaç gün oldu. Bu sene, üreticiler neredeyse-kenarsız ekranlı telefonlar çıkarmak için çok çabaladılar, çünkü kenarlar bir telefonun ön kısmında belirgin bir yer kaplıyor. Bu sebepten dolayı bir telefonun ön kısmında parmak izi tarayıcı için çok az yer kalıyor, bu da ya tamamen kaldırılmalarına ya da arka taraf veya güç tuşu gibi bir konuma taşınmalarına sebep oluyor.
Synaptics'in son sensörünü öncekilerden ayıransa ekranın altına (içine) entegre edilebilmesi. Bu sayede üreticiler telefonlarının tasarımlarını korurken, parmak izi tarayıcısını da alışıldık bir yere koyabilecekler.
Firma, basın açıklamasında büyük bir cep üreticisinin cep telefonuyla bu teknolojiyi sergileyeceğini duyurdu. Bazıları bunun Samsung Galaxy S9 olacağını iddia etti, ama görünüşe bakılırsa bunun yerine Vivo'dan yeni bir cihaz göreceğiz. Vivo çoğu kişiye pek tanıdık gelmeyecek olsa da, firma, bu sene daha önce de Şanghay'da Mobile World Congress'te benzer bir teknoloji göstererek gündeme gelmişti. O etkinlik sırasında Vivo, Qualcomm teknolojisi kullanıyordu ve bu biraz yavaştı.
Bir ön-üretim modelini test etme şansını bulan Forbes katılımcısı Patric Moorhead'e göre, Synaptic'in teknolojisi "hızlı ve basit". Çalışması için, Moorhead'ın telefonu uyandırmak için sağ güç tuşuna basması gerekmiş, bu da ekranın alt kısmında parmak izi kısmının belirmesine sebep olmuş. Aydınlanan parmak izi kısmına parmak yerleştirildiğinde, telefonun kilidi açılıyor ve kullanıcıya erişim izni veriyor.
İleride, ekstra hiçbir tuşa basmadan sadece parmağı yerleştirerek ekranı açacak şekilde teknolojinin geliştirilmesi bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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