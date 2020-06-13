Eldiven, Maske ve Kıyafetlerinizi Doğru Şekilde Çıkarmanız İçin Yöntemler

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik, hayatınızda her zamankinden daha önemli bir hal almışken eldiven, maske ve kıyafetlerinizin üzerinde uzun süre yaşadığını bildiğiniz virüslerden de korunmanız gerekiyor. Bu nedenle evinize geldiğinizde eldiven, maske ve kıyafetlerinizi doğru şekilde çıkarmanız oldukça önemli. Bu konuda sizler için uygulanması kolay yöntemleri derledik.