Eldiven, Maske ve Kıyafetlerinizi Doğru Şekilde Çıkarmanız İçin Yöntemler

Virüsler bazı yüzeylerde uzun süre boyunca yaşayabiliyor. Giydiğiniz eldiven ve taktığınız maskenin yanı sıra kıyafetlerin yüzeylerinde de virüsler olabiliyor. Bu nedenle kişisel hijyen için eldiven, maskenizi doğru şekilde çıkarmanız ve eve girdiğinizde kıyafetlerinizi uygun şekilde üzerinizden çıkararak yıkamanız da önemli. Kişisel temizlik, hayatınızda her zamankinden daha önemli bir hal almışken eldiven, maske ve kıyafetlerinizin üzerinde uzun süre yaşadığını bildiğiniz virüslerden korunmak için uygulayabileceğiniz basit yöntemler mevcut. Sizin için eldiven, maske ve kıyafetleriniz doğu şekilde dezenfeksiyon edebileceğiniz bu yöntemleri derledik.
Eldiven ve maskelere dışarıda veda edin
Öncelikle eldiven ve maskenizi eve girdikten sonra değil içeriye girmeden çıkarmalısınız. Eldivenlerinizi çıkarırken önce bir elinizle diğer elinizdeki eldiveni dıştan içe doğru sıyırın. Ardından sıyırdığınız eldiveni hala eldivenli olan elinizde tutup çıplak elinizi eldivenli elinizin içine sokun ve yine dıştan içe doğru sıyırın. Bu yöntemle birbirine geçirip virüsleri hapsettiğiniz eldiven yumağını en yakındaki çöpe atabilirsiniz.
Maskenizi çıkarırken de işe kulak lastiklerinden başlayın. Daha sonra dışa doğru katladığınız maskeyi hemen çöpe atarak virüsleri arkanızda bırakabilirsiniz. Tabii, eldiven ve maskeleri çöpe attıktan sonra ellerinizi yıkayarak tedbiri elden bırakmayın.
Kıyafetlerinizi izole bir ortamda çıkarın
Sıra geldi kıyafetlerinize. Öncelikle eve girmeden ayakkabılarınızı çıkarıp kapı önündeki ayakkabılığa bıraktığınızdan emin olun. Bu sayede ayakkabının üzerindeki virüsler, sadece birkaç saat içinde sizin için bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Daha sonra kıyafetlerinizi çamaşır odasında, kilerde ya da sırf izolasyon için ayırdığınız bir odada çıkarabilir, kişisel hijyen için yıkama aşamasına geçebilirsiniz.
Çıkardığınız kıyafetlerinizi hemen yıkamayacaksanız mutlaka bir çamaşır sepetinde biriktirin. Hemen yıkayacağınız kıyafetleri ise kıyafetlerinize zarar vermeyecek mümkün olan en sıcak derecede yıkayabilirsiniz. Unutmayın; ortalığa virüslerin saçılmasını istemiyorsanız kıyafetleri fazla sallamadan makineye atmalısınız. Ayrıca evde hijyen sağlamak için kıyafetleri beklettiğiniz çamaşır sepetini de ara ara dezenfekte etmeyi sakın atlamayın. Tabii, çamaşır odasında işiniz bittikten sonra doğru el yıkama tekniği ile ellerinizi temizleyip rahat bir nefes alabilirsiniz.
Kıyafetlerinizi derinlemesine temizleyin
Sert yüzeylerin aksine kıyafetler birden çok katmandan oluştuğu için derinlemesine temizlik gerektiriyor. Bu yüzden her bir katmanın temizliğini sağlamak için Samsung'un Eco Bubble teknolojisine sahip çamaşır makinelerini tercih edebilirsiniz. Köpükle yıkama teknolojisi ile çamaşırlarınıza zarar vermeden ve deterjan kalıntısı bırakmadan temizleyen Samsung Eco Bubble kıyafetlerinizi köpürtürken siz de el yıkama kurallarına göre en az 20 saniye boyunca ellerinizi köpürtüp durulayabilirsiniz.
Önleminizi alıyorken kıyafetlerinize yerleşmiş lekelerle de vedalaşmak istiyorsanız Steam buhar teknolojisini kullanabilirsiniz. Samsung Steam teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile bakterilerin %99,9'unu yok edip kıyafetlerinizi alerjen maddelerden temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Dezenfeksiyon yaparken tasarruf edin
Kıyafetlerinizi sık sık yıkıyorsanız sudan tasarruf etmeniz de yararınıza olacaktır. Ancak kişisel bakım için kıyafet temizliğinin şart olduğu bu dönemde hem sudan tasarruf edip hem de temizliği sağlamak zor görünebilir. Tam da bu noktada Samsung Air Wash teknolojilerini kullanan çamaşır makineleri hava ile temizleme teknolojisiyle size yardımcı olacak. Air Wash ile su, deterjan ve kimyasal kullanmadan kıyafetlerinizi dezenfekte edebilirsiniz. Ayrıca gücünü ısıtılmış havadan alan Air Wash teknolojisi, giysilerinizi temizlerken kötü kokulardan da arındırır.
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