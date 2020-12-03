Elon Musk'tan Mars görevi için tarih! İlk insanlar 6 yıl içinde gidecek

SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a ne zaman insan göndereceği hakkında tarih verdi. Şirketin "bundan yaklaşık altı yıl sonra" Mars'a insanları indireceğinden "son derece emin" olduğunu söyledi...