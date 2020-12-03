Elon Musk'tan Mars görevi için tarih! İlk insanlar 6 yıl içinde gidecek

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk , şirketinin 2026 yılına kadar Mars'a insanları indireceğinden "son derece emin". Salı günü bunun "bundan yaklaşık altı yıl sonra" ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi.
"ŞANSIMIZ İYİ GİDERSE, BELKİ 4 YIL"
CNBC'nin haberine göre Almanya'nın Berlin kentinden bir ödül programında web yayınında konuşan Musk, "Şansımız yaver giderse, belki dört yıl," dedi. ¨İki yıl içinde oraya vidasız bir araç göndermek istiyoruz."
İddialı 2026 hedefi, Musk'un Eylül 2016'da Uluslararası Astronotik Kongresi'nde "işler çok iyi giderse" insanları Mars'a indirmenin "10 yıllık bir zaman diliminde olabilir" dediğinde ana hatlarıyla uyuşuyor.
Musk, 2016'da "Bunun ne zaman olacağını söylemek istemiyorum - büyük miktarda risk var" demişti.
STARSHİP ROKETİNİ GELİŞTİRMESİ MARS HEDEFİ İÇİN ANAHTAR
Mars hedeflerine ulaşmanın anahtarı, SpaceX'in Starship roketini geliştirmesidir. Şirketin kargo fırlatmak amacıyla inşa ettiği paslanmaz çelik bir araç ve bir seferde 100 kadar kişi taşıyabiliyor.
SpaceX'in kısmen yeniden kullanılabilen Falcon 9 ve Falcon Heavy roket filosunun aksine, Musk'ın amacı Starship'i tamamen yeniden kullanılabilir hale getirmektir.
Texas, Boca Chica'daki Starship geliştirme hızla ilerlerken, Musk'ın Eylül 2019'da ilk prototip roketini açıkladığında umduğu kadar hızlı hareket etmiyor. O sırada, Starship'in Mart 2020'ye kadar yörüngeye ulaşabileceğini tahmin ediyordu, ancak şimdi SpaceX onun ilk yörünge uçuş testi 2021'e kadar gerçekleşmeyecek.
Ek olarak Musk, Starship'in bu yıl potansiyel olarak insanları uçurabileceğini söylemiş olmasına rağmen, daha sonra roketin bundan önce "yüzlerce görev" de dahil olmak üzere birçok kilometre taşı olduğunu kabul etti.
Musk, Mayıs ayında şirket ilk mürettebat görevinde bir çift NASA astronotu başlattığından beri, SpaceX'in Starship'in gelişimine en büyük öncelik olarak odaklandığını belirtti.
Şirket şimdi, önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi beklenen 50.000 fit yüksekliğe kadar ilk uçuş testine hazırlanıyor.
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