Elon Musk'tan çok ilginç bir itiraf geldi: "Apple'a satmaya çalıştım"

Elon Musk ve Tesla şirketi son günlerin en sık konuşulan isimleri haline geldi. Her geçen gün hisseleri değerlenen Tesla şirketi ile ilgili Musk'tan geçmişe ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamanın şimdi gelmesinin nedeni dün gündeme gelen Apple'ın otomobil üretme girişimi... Apple gelişmiş pil teknolojisine sahip bir elektrikli otomobil üretmeye çalışıyor.
"Apple, Tesla'yı Satın Almak İstedi"
Elon Musk'ın anlattığına göre Apple, "Model 3 programının en karanlık günlerinde" Tesla elektrikli otomobil şirketini şu anki değerimizin 1 / 10'una satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook'la iletişime geçti. Ancak Cook, Tesla'yı bugünkü değerinin 1/10'u fiyatına almayı reddetti.
Daha Önce de Google'a Satmak İstemişti
Musk'ın Apple ile ilgili yaptığı açıklama şaşırtıcı değil. Elon Musk'ın 2015 tarihli biyografisine göre, Musk, 2013 yılında, erken satış sorunlarının ortasında şirketi kurtarmak için seçenekler arayan arkadaşı Larry Page'in Google şirketine Tesla'yı satın alması için bir "el sıkışma anlaşması" yaptı .
Ashlee Vance kitabında, Model S ile ilgili büyük bir satış artışı olup ödemeler alındıktan sonra anlaşmanın iptal edildiğini yazıyor. "Tesla, mali durumunu kurtarmak için yeterli Model S siparişini imzaladı; Musk, tasarım, mühendislik, finans ve diğer departmanlardan personellerini satışları sağlamlaştırmak için onlara şunları söyledi: "Bu arabaları teslim etmezsek, mahvoluruz."
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