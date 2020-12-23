Elon Musk'tan çok ilginç bir itiraf geldi: "Apple'a satmaya çalıştım"

Elon Musk, Apple'ın Tesla'yı Model 3'ü geliştirmek için çalıştığı dönemde şu anki değerinin 10'da 1'i oranında alacağını ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.