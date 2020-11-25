Elon Musk'tan yeni menzil açıklaması! Araçlar 1000 km menzile ulaşacak

Avrupa Akü Konferansı kapsamında röportaj yapılan Tesla CEO'su Elon Musk, otomobil üreticisinin Semi de dahil olmak üzere gelecekteki araçlar için 621 mil menzile ulaşmak için çalıştığını söyledi...