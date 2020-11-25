Elon Musk'tan yeni menzil açıklaması! Araçlar 1000 km menzile ulaşacak

Menzil, potansiyel araba alıcıları için önemli bir konu. En azından Tesla alıcıları öyle görünüyor. Avrupa Akü Konferansı kapsamında yapılan bir röportajda Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin mevcut serisindeki bazı araçların 430 milden fazla menzile ulaşabileceğini ve şirketin 621 mil menzilli bir araç üzerinde çalıştığını söyledi.
Caranddriver'ın haberine göre şirketin Avrupa pazarına odaklanan planları hakkında bir video görüşmesi sırasında Musk, 1000 kilometre [621 mil] yapabilecek bazı geliştirmelerin olduğunu aktardı. CEO, önceliğin aşağı çekmek olduğunu söyleyerek maliyetlere de dikkat çekti. Buna, paketlerdeki enerji yoğunluğunun artması da dahildir, böylece "herkes bir elektrikli araba satın alabilir."
HEDEF SAAT BAŞINA MALİYETİ DÜŞÜRMEK
Musk, uzun vadeli hedefin pil paketinin kilovat saat başına maliyetini düşürmek olacağını söyledi. Tesla ayrıca kendi güç aktarma organlarını da üretiyor, bu da ona tedarikçilerin hazır bileşenlerini kullanan otomobil üreticilerinin önüne geçebilir.
Musk daha önce pazara 25.000 dolarlık bir EV getirmekten bahsetmişti. Daha küçük bir araç yapmak, şirketin Avrupa pazarı için de düşündüğü bir şey. Tesla CEO'su, boyutu nedeniyle Berlin'de Model X için park yeri bulmanın ne kadar zor olduğunu belirtti.
"AVRUPA'DA KOMPAKT BİR OTOMOBİL MANTIKLI OLACAK"
Musk, "Avrupa'da, kompakt bir otomobil, belki de bir hatchback yapmak mantıklı olacaktır," dedi. Bu, bir hatchback'in kesinlikle Avrupa'ya geleceği anlamına gelmese de, bu bir olasılıktır ve belki de, eğer yeteri kadar insan Musk'ı Twitter'da rahatsız ederse Amerika Birleşik Devletleri otomobil üreticisinden sıcak bir EV hatchback alabilir.
TESLA SEMİ İÇİN DE FİKİRLERİ VAR
Tesla Semi'ye gelince, Musk şirketin "ağır hizmet kamyonu için zaman içinde 1000 kilometreye [621 mil] giden bir yol" gördüğünü söyledi. Musk, 800 km'ye (427 mil) ulaşmanın kolay olacağını söyledi. Kamyonların 40 ton taşıması bekleniyor. "Bunun kamyon firmaları için zorlayıcı olacağını düşünüyoruz" dedi.
Tüm bu haberler gibi, ürün yelpazesi de yüksek yoğunluklu pil paketlerine dayanıyor. Elbette bunu başarmak için ağırlık ekleyen daha büyük bir bataryaya ihtiyacınız var. Musk, kamyonların hedef menzillerine ulaşmak için başlangıçta yaklaşık bir ton daha taşımak zorunda kalacaklarını kaydetti. "Temelde bir dizel kamyonla aynı kargoyu taşıyabiliyorsunuz. Bu noktada bir tondan daha az kargo indirimi yapabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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