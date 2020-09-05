Elon Musk'tan Mars'a gidecek koloni gönüllülerine: Ölme ihtimaliniz yüksek

Elon Musk, Mars'ta koloni kurma projesine katılacak kişiler için bunun geri dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu söyledi.
Mars'a koloni kurmaya gidenlerin büyük ihtimalle öleceğini söyleyen Musk, projenin çok ihtişamlı olacağını anlattı.
Musk şu ifadeleri kullandı:
"Zor Bir Şey Ve Korkaklara Göre Değil"
"Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak."
"Asıl Mesele Mars'a Ulaşmak Değil"
Musk'a göre asıl mesele Mars'a ulaşmak değil, oraya yerleşmek ve hayatta kalabilmek. Space X ve Starship roketinden bahseden Musk, roketin çalışmalarında iyi bir ilerleme kaydedildiğini ancak yolcuları uzaya yollamak için aşılması gereken adımlar olduğunu söyledi.
Geçen günlerde ilk fırlatma testine giren Starship'in yeni prototipi de (SN6) ABD'nin Teksas eyaletinde bir kez daha kısa mesafeli fırlatma için test edildi. 152 metre yükselen Starship, daha sonra belirlenen alana güvenli bir şekilde iniş yaptı. Şirket, Ay ve Mars'a kargonun yanısıra tek seferde 100 kadar yolcuyu gönderebilmek için Starship'i geliştiriyor.
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