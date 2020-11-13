Mars suyunu beklenenden hızlı kaybederken, Venüs ise suyunu koruyor!

Mars'ta su kaybının beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği son araştırmalarda ortaya çıktı. Araştırmacılar Venüs'te de su kaybı olduğunu ancak Mars'a göre daha yavaş olduğunu açıkladı.