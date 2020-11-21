Mars'a giden ilk insanlar nerede yaşayacak? Elon Musk açıkladı

Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Her fırsatta Mars'ta kendi kanunlarını yapacağını aktaran Musk, Mars'a giden ilk insanların cam kubbelerde yaşayacağını söyledi...

Mars'a giden ilk insanlar nerede yaşayacak? Elon Musk açıkladı

Bu hafta dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan milyarder girişimci, yaşamı boyunca Mars'a seyahat etme ve insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürme hırsından sık sık bahsediyor.

MARS'TAKİ İLK İNSANLAR CAM KUBBELERDE YAŞAYACAK

Independent.co.uk'un haberine göre SpaceX CEO'su Elon Musk'a göre, Mars'taki ilk insan kolonisi "cam kubbeler" kullanılarak inşa edilecek.

Elon Musk, 'Mars'ta kendi kanunlarını yapacağını' söylüyor. "Önce cam kubbelerde hayat" diye de tweet attı. "Dünyada biçimlendirme, yaşamımızla alakalı olamayacak kadar yavaş olacak. Ancak, hayatımızda bir insan tabanı oluşturabiliriz. En azından gelecekteki uzay yolculuğu uygarlığı harabelerimizi keşfederek." ifadelerini kullandı.

Musk, ABD'li televizyon sunucusu Stephen Colbert ile yaptığı röportajda, Mars'ın yaşanabilirliğini hızlandırmanın uygulanabilir bir yolu olarak ilk kez terraforming'i önerdi. Birkaç yıl sonra, güneş ışığını yüzeye yansıtmak için Mars'ın yörüngesine dev aynalardan oluşan bir sistemin yerleştirilebileceğini öne sürdüğünde, yavaş yolun ne olabileceğini ayrıntılı olarak açıkladı.

Geçen yıl Nature Astronomy'de yayınlanan bir araştırmada, "Mars'ı terrafor hale getirmenin günümüz teknolojisini kullanarak mümkün olmadığını" iddia etmesi, Mars'ı dönüştürme umudu sarsıldı.

Yine de, Twitter profilinde şu anda terraform oluşturma sürecinin bir afiş görüntüsünü gösterdiği için, göz ardı edilmiş görünüyor. SpaceX'in ayrıca çevrimiçi mağazasında "Nuke Mars" sloganı olan bir tişört bulunuyor.

SpaceX ayrıca, Güneş Sistemi çevresinde 100 kişiye kadar yolcu taşımak için inşa edilen Mars'a bağlı Starship uzay aracının geliştirilmesine de öncelik verdi.

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