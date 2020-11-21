Mars'a giden ilk insanlar nerede yaşayacak? Elon Musk açıkladı

Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Her fırsatta Mars'ta kendi kanunlarını yapacağını aktaran Musk, Mars'a giden ilk insanların cam kubbelerde yaşayacağını söyledi...