Elon Musk hakkında 17 şaşırtıcı bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar

Elon Musk hakkında bilinmeyenler oldukça fazla. Çocukluğundan şimdiye kadar pek çok ilginç gelişme yaşayan Elon Musk hakkında bilinmeyen detayları bir araya getirdik.